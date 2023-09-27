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Турция готова принять встречу "3+3", заявил источник - РИА Новости, 27.09.2023
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06:04 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898859905.html
Турция готова принять встречу "3+3", заявил источник
Турция готова принять встречу "3+3", заявил источник - РИА Новости, 27.09.2023
Турция готова принять встречу "3+3", заявил источник
Турция заинтересована в активизации региональной платформы "3+3", неоднократно выражала готовность принять встречу на высшем уровне в таком формате, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:04
2023-09-27T06:04
в мире
турция
россия
иран
владимир путин
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Турция заинтересована в активизации региональной платформы "3+3", неоднократно выражала готовность принять встречу на высшем уровне в таком формате, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны. Платформа "3+3" подразумевает сотрудничество России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении. В декабре 2022 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме. Во вторник в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3". "Будучи одними из инициаторов данного проекта, мы, конечно же, выступаем за региональное сотрудничество. Успешный пример такого формата сотрудничества мы видим на примере тюркоязычных стран, когда региональные страны, имеющие общие корни, связующие друг друга элементы совместно решают проблемы, строят планы, увеличивают товарооборот и т.д. Поэтому мы только за активизацию этого формата, неоднократно заявляли о готовности принять такую встречу на высшем уровне", - подчеркнул собеседник агентства.
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в мире, турция, россия, иран, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Иран, Владимир Путин
Турция готова принять встречу "3+3", заявил источник

Турция заинтересована в региональном формате "3+3" и может принять встречу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Турция заинтересована в активизации региональной платформы "3+3", неоднократно выражала готовность принять встречу на высшем уровне в таком формате, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны.
Платформа "3+3" подразумевает сотрудничество России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении. В декабре 2022 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме. Во вторник в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Нахичеване. 25 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева
25 сентября, 14:10
"Будучи одними из инициаторов данного проекта, мы, конечно же, выступаем за региональное сотрудничество. Успешный пример такого формата сотрудничества мы видим на примере тюркоязычных стран, когда региональные страны, имеющие общие корни, связующие друг друга элементы совместно решают проблемы, строят планы, увеличивают товарооборот и т.д. Поэтому мы только за активизацию этого формата, неоднократно заявляли о готовности принять такую встречу на высшем уровне", - подчеркнул собеседник агентства.
 
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