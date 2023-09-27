https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html

Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией

Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией - РИА Новости, 27.09.2023

Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:16

2023-09-27T04:16

2023-09-27T04:16

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туркмения

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ашхабад

владимир путин

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости", - говорится в послании российского лидера. По его словам, общеизвестны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. "Придаём большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Туркменистаном. Убеждён, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин. Он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания. Туркменистан в среду отмечает 32-ю годовщину независимости.

https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html

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в мире, туркмения, россия, ашхабад, владимир путин, сердар бердымухамедов