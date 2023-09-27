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Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией - РИА Новости, 27.09.2023
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04:16 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией - РИА Новости, 27.09.2023
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:16
2023-09-27T04:16
в мире
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости", - говорится в послании российского лидера. По его словам, общеизвестны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. "Придаём большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Туркменистаном. Убеждён, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин. Он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания. Туркменистан в среду отмечает 32-ю годовщину независимости.
https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html
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в мире, туркмения, россия, ашхабад, владимир путин, сердар бердымухамедов
В мире, Туркмения, Россия, Ашхабад, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией

Путин: Россия придает большое значение стратегическому партнерству с Туркменией

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
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АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
«
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости", - говорится в послании российского лидера.
По его словам, общеизвестны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
"Придаём большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Туркменистаном. Убеждён, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин.
Он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.
Туркменистан в среду отмечает 32-ю годовщину независимости.
Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
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В миреТуркменияРоссияАшхабадВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
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