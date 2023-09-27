https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией - РИА Новости, 27.09.2023
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:16
2023-09-27T04:16
2023-09-27T04:16
в мире
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
сердар бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_45f46c59e2fedf72d91b8101e771c66c.jpg
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости", - говорится в послании российского лидера. По его словам, общеизвестны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. "Придаём большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Туркменистаном. Убеждён, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин. Он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания. Туркменистан в среду отмечает 32-ю годовщину независимости.
https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html
туркмения
россия
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, россия, ашхабад, владимир путин, сердар бердымухамедов
В мире, Туркмения, Россия, Ашхабад, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
Путин: Россия придает большое значение стратегическому партнерству с Туркменией
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
«
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости", - говорится в послании российского лидера.
По его словам, общеизвестны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а проводимая Ашхабадом
политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии
и Каспийском регионе.
"Придаём большое значение отношениям углублённого стратегического партнёрства с Туркменистаном. Убеждён, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин.
Он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.
Туркменистан в среду отмечает 32-ю годовщину независимости.
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения