https://ria.ru/20230927/turizm-1898930215.html
Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму
Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму - РИА Новости, 27.09.2023
Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму
Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в туризм России, но активно они начнутся тогда, когда будет восстановлен туристический поток в РФ, заявил... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:15
2023-09-27T13:15
2023-09-27T13:18
туризм
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795140_0:83:3157:1860_1920x0_80_0_0_6d16f4f9d544b368d29424c1a6a2a0e5.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в туризм России, но активно они начнутся тогда, когда будет восстановлен туристический поток в РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По поводу иностранных инвестиций в туризм - интерес определенный есть. Другое дело, что этот интерес будет активнее тогда, когда восстановится турпоток. Тогда и начнется предметный разговор за инвестиции… Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но заинтересованы не потому, что без них не будет развития, будет и без них. Но обеспечить более высокое качество, более высокую динамику, более высокие стандарты и нам, конечно, проще с ними", - сказал Решетников в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы". При этом он отметил, что в России существует "дефицит с точки зрения управления". "Часть западных сетей (отельных - ред.) из России ушла, многие остались, но не расширяются. А нам нужно расширяться и нужно то, что они нам приносили - корпоративную культуру и высокие стандарты. С отраслью обсуждали - всем нужна здоровая конкуренция", - уточнил министр. "Другой момент - выяснилось, что у многих западных сетей центров компетенции в РФ не было. Мы оказались отрезаны, и нам нужно воссоздавать эти центры компетенции, которые умеют проектировать гостиницы, эксплуатировать сложные системы, где IT, высокие стандарты и обслуживание. Хорошо, что у нас есть свои национальные сети, которые конкурировали долгое время с иностранцами и делали это неплохо. И сейчас вместе с ними будем единую инфраструктуру развивать и поддерживать", - заключил он.
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795140_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b58adc3c92dbf6d871d3aac0a8b4369f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму
Решетников: зарубежные инвесторы заинтересованы во вложениях в российский туризм
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в туризм России, но активно они начнутся тогда, когда будет восстановлен туристический поток в РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По поводу иностранных инвестиций в туризм - интерес определенный есть. Другое дело, что этот интерес будет активнее тогда, когда восстановится турпоток. Тогда и начнется предметный разговор за инвестиции… Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но заинтересованы не потому, что без них не будет развития, будет и без них. Но обеспечить более высокое качество, более высокую динамику, более высокие стандарты и нам, конечно, проще с ними", - сказал Решетников в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы".
При этом он отметил, что в России существует "дефицит с точки зрения управления". "Часть западных сетей (отельных - ред.) из России ушла, многие остались, но не расширяются. А нам нужно расширяться и нужно то, что они нам приносили - корпоративную культуру и высокие стандарты. С отраслью обсуждали - всем нужна здоровая конкуренция", - уточнил министр.
"Другой момент - выяснилось, что у многих западных сетей центров компетенции в РФ не было. Мы оказались отрезаны, и нам нужно воссоздавать эти центры компетенции, которые умеют проектировать гостиницы, эксплуатировать сложные системы, где IT, высокие стандарты и обслуживание. Хорошо, что у нас есть свои национальные сети, которые конкурировали долгое время с иностранцами и делали это неплохо. И сейчас вместе с ними будем единую инфраструктуру развивать и поддерживать", - заключил он.
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами