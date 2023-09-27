https://ria.ru/20230927/turizm-1898930215.html

Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму

Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму - РИА Новости, 27.09.2023

Решетников сообщил об интересе зарубежных инвесторов к российскому туризму

Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в туризм России, но активно они начнутся тогда, когда будет восстановлен туристический поток в РФ, заявил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:15

2023-09-27T13:15

2023-09-27T13:18

туризм

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иностранные инвесторы заинтересованы во вложениях в туризм России, но активно они начнутся тогда, когда будет восстановлен туристический поток в РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По поводу иностранных инвестиций в туризм - интерес определенный есть. Другое дело, что этот интерес будет активнее тогда, когда восстановится турпоток. Тогда и начнется предметный разговор за инвестиции… Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но заинтересованы не потому, что без них не будет развития, будет и без них. Но обеспечить более высокое качество, более высокую динамику, более высокие стандарты и нам, конечно, проще с ними", - сказал Решетников в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы". При этом он отметил, что в России существует "дефицит с точки зрения управления". "Часть западных сетей (отельных - ред.) из России ушла, многие остались, но не расширяются. А нам нужно расширяться и нужно то, что они нам приносили - корпоративную культуру и высокие стандарты. С отраслью обсуждали - всем нужна здоровая конкуренция", - уточнил министр. "Другой момент - выяснилось, что у многих западных сетей центров компетенции в РФ не было. Мы оказались отрезаны, и нам нужно воссоздавать эти центры компетенции, которые умеют проектировать гостиницы, эксплуатировать сложные системы, где IT, высокие стандарты и обслуживание. Хорошо, что у нас есть свои национальные сети, которые конкурировали долгое время с иностранцами и делали это неплохо. И сейчас вместе с ними будем единую инфраструктуру развивать и поддерживать", - заключил он.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм