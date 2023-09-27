https://ria.ru/20230927/turizm-1898923802.html

Чернышенко рассказал о реализации турпроектов в Херсонской области

Чернышенко рассказал о реализации турпроектов в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023

Чернышенко рассказал о реализации турпроектов в Херсонской области

Несколько туристических проектов с господдержкой реализуются в Геническе Херсонской области, где имеется выход на побережье Азовского моря, сообщили в аппарате... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:54

2023-09-27T12:54

2023-09-27T16:21

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

россия

херсонская область

геническ

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Несколько туристических проектов с господдержкой реализуются в Геническе Херсонской области, где имеется выход на побережье Азовского моря, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер принял участие в старте образовательной программы ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России для управленческих команд городов в сфере туризма, которая рассчитана на команды из 200 российских городов. "Я знаю, что к программе также присоединились представители новых территорий России. Например, Геническ Херсонской области с выходом на чудесное побережье Азовского моря - уже сейчас несколько (туристических - ред.) проектов реализуются в этом месте с господдержкой. Безусловно, совместная работа поможет усилить их интеграцию в социально-экономическую жизнь страны", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Вице-премьер также отметил, что к проекту проявляют интерес и города стран ЕАЭС. "Мы готовы делиться опытом и уже работаем с партнерами над созданием трансграничных туристических маршрутов", - добавил зампред правительства. Уточняется, что за один год обучение в рамках программы по туризму пройдет тысяча человек. В первом потоке к обучению приступят команды из 33 городов страны. Программа состоит из 5 модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределенности.Как сообщили в пресс-службе ВЭБа, данную программу запустили в Школе "Сколково". "Основной акцент в обучении будет сделан на развитии индустрии гостеприимства и повышении привлекательности городов для туризма", - добавили в госкорпорации."Мы видим, как идёт активный - порядка 15% - рост поездок по нашей стране. И мы находимся в начале этого пути. Выездной туризм по итогам 2022 года - это около 20 миллиардов долларов расходов наших граждан, то есть 2% потребительского спроса… Выстраивание туристических маршрутов позволит создавать новые рабочие места с высокими заработными платами и новый эффективный бизнес. Эффект для развития всей страны очевиден", - прокомментировал помощник президента Максим Орешкин, слова которого приводятся в релизе."Эта программа позволит поддержать бизнес-проекты на уровне муниципальной экономики. Из множества этих бизнес-проектов будет складываться новая атмосфера и новое качество жизни в городе", - добавил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

https://realty.ria.ru/20230825/master-plan-1892216185.html

россия

херсонская область

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, херсонская область , геническ