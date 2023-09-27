Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил рост цен на АЗС в России - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 27.09.2023 (обновлено: 17:16 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/tseny-1898973736.html
Новак оценил рост цен на АЗС в России
Новак оценил рост цен на АЗС в России - РИА Новости, 27.09.2023
Новак оценил рост цен на АЗС в России
Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:30
2023-09-27T17:16
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_0:295:2841:1893_1920x0_80_0_0_26eda08e5ebf38dc4bab62ebc67bbd0f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак."На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Новак отметил, что ключевая задача всей отрасли - обеспечение рынка качественными нефтепродуктами по доступной цене. По его словам, производство бензина в РФ за 8 месяцев выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дизельного топлива - на 6,4%.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/37/1508383749_50:0:2574:1893_1920x0_80_0_0_d2393e100461077eaa12a90c72207e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, цены на нефть, александр новак
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак
Новак оценил рост цен на АЗС в России

Новак: рост цен на АЗС в среднем находится на уровне инфляции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.
Новак отметил, что ключевая задача всей отрасли - обеспечение рынка качественными нефтепродуктами по доступной цене. По его словам, производство бензина в РФ за 8 месяцев выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дизельного топлива - на 6,4%.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
31 июля, 00:01
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала