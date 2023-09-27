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Новак оценил рост цен на АЗС в России
Новак оценил рост цен на АЗС в России - РИА Новости, 27.09.2023
Новак оценил рост цен на АЗС в России
Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:30
2023-09-27T15:30
2023-09-27T17:16
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак."На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Новак отметил, что ключевая задача всей отрасли - обеспечение рынка качественными нефтепродуктами по доступной цене. По его словам, производство бензина в РФ за 8 месяцев выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дизельного топлива - на 6,4%.
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россия, экономика, цены на нефть, александр новак
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак
Новак оценил рост цен на АЗС в России
Новак: рост цен на АЗС в среднем находится на уровне инфляции
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.
Новак отметил, что ключевая задача всей отрасли - обеспечение рынка качественными нефтепродуктами по доступной цене. По его словам, производство бензина в РФ за 8 месяцев выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дизельного топлива - на 6,4%.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения