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Новак оценил рост цен на АЗС в России

Новак оценил рост цен на АЗС в России - РИА Новости, 27.09.2023

Новак оценил рост цен на АЗС в России

Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:30

2023-09-27T15:30

2023-09-27T17:16

россия

экономика

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рост цен на АЗС в России в среднем близок к уровню инфляции, но есть те, где он несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак."На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Новак отметил, что ключевая задача всей отрасли - обеспечение рынка качественными нефтепродуктами по доступной цене. По его словам, производство бензина в РФ за 8 месяцев выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дизельного топлива - на 6,4%.

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2023

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россия, экономика, цены на нефть, александр новак