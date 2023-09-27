https://ria.ru/20230927/trevoga-1899066014.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:16

2023-09-27T22:16

2023-09-27T23:42

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Кировоградской областях практически одновременно — в 21.56 (совпадает с мск).По данным карты, в Винницкой и Одесской областях тревога прозвучала в 23.04 мск.Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в 20.20 (совпадает с мск) и продолжается сейчас.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, киев