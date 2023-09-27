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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 27.09.2023 (обновлено: 23:42 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/trevoga-1899066014.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:16
2023-09-27T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Кировоградской областях практически одновременно — в 21.56 (совпадает с мск).По данным карты, в Винницкой и Одесской областях тревога прозвучала в 23.04 мск.Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в 20.20 (совпадает с мск) и продолжается сейчас.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Кировоградской областях практически одновременно — в 21.56 (совпадает с мск).
По данным карты, в Винницкой и Одесской областях тревога прозвучала в 23.04 мск.
Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в 20.20 (совпадает с мск) и продолжается сейчас.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы РФКиев
 
 
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