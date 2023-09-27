https://ria.ru/20230927/trevoga-1899066014.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:16
2023-09-27T22:16
2023-09-27T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и Кировоградской областях практически одновременно — в 21.56 (совпадает с мск).По данным карты, в Винницкой и Одесской областях тревога прозвучала в 23.04 мск.Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в 20.20 (совпадает с мск) и продолжается сейчас.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
николаевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39937f60af09ab5df4e1678759a8e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях