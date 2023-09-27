https://ria.ru/20230927/trevoga-1899053444.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она продлилась около 30 минут. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:33

2023-09-27T20:33

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севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она продлилась около 30 минут.Воздушную тревогу объявили в среду в 20.01 мск. В городе также прекратил работу морской и наземный общественный транспорт."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев