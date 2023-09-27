https://ria.ru/20230927/trevoga-1899053444.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она продлилась около 30 минут. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:33
2023-09-27T20:33
2023-09-27T20:37
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она продлилась около 30 минут.Воздушную тревогу объявили в среду в 20.01 мск. В городе также прекратил работу морской и наземный общественный транспорт."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу