https://ria.ru/20230927/transport-1899055863.html
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 27.09.2023
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт, остановленный во время воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:46
2023-09-27T20:46
2023-09-27T21:58
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт, остановленный во время воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Воздушная тревога, объявленная в среду вечером в Севастополе, продлилась около 30 минут."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.Также заработал и наземный общественный транспорт.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
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севастополь, общество
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт, остановленный во время воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Воздушная тревога, объявленная в среду вечером в Севастополе, продлилась около 30 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Также заработал и наземный общественный транспорт.
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