https://ria.ru/20230927/transport-1899055863.html

В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 27.09.2023

В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт, остановленный во время воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:46

2023-09-27T20:46

2023-09-27T21:58

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. В Севастополе возобновил работу наземный и морской пассажирский транспорт, остановленный во время воздушной тревоги, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Воздушная тревога, объявленная в среду вечером в Севастополе, продлилась около 30 минут."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.Также заработал и наземный общественный транспорт.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

севастополь

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севастополь, общество