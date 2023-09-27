https://ria.ru/20230927/toplivo-1898987344.html

Новак заявил о стабилизации ценовой ситуации на рынке топлива

Новак заявил о стабилизации ценовой ситуации на рынке топлива - РИА Новости, 27.09.2023

Новак заявил о стабилизации ценовой ситуации на рынке топлива

Ценовая ситуация на внутреннем рынке топлива РФ стабилизируется, в ближайшее время будут приняты решения по долгосрочным дополнительным мерам, заявил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:06

2023-09-27T16:06

2023-09-27T17:45

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ценовая ситуация на внутреннем рынке топлива РФ стабилизируется, в ближайшее время будут приняты решения по долгосрочным дополнительным мерам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам. Это окажет долгосрочное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Среди таких системных мер Новак назвал корректировку параметров топливного демпфера (через повышение коэффициента в формуле расчета, который был снижен с сентября); ограничение серого экспорта (через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива с 20 до 50 тысяч рублей за тонну либо полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных).Вице-премьер напомнил, что ранее для стабилизации ситуации также принимался ряд мер: увеличение нормативов продаж через биржу бензина и дизеля с сентября до 13% и 9,5% соответственно, а также регуляторные и административные меры, в частности от торгов на бирже был отстранен ряд трейдеров, которые применяли недобросовестные торговые практики."При выравнивании цен в оптовом сегменте мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС. Нефтяным компаниям даны также соответствующие рекомендации", - добавил вице-премьер.Вице-премьер заметил, что ранее наблюдались логистические сложности, связанные с тем, что на АЗС нефтяных компаний возник дополнительный спрос на топливо, а также были проблемы с вывозом топлива с НПЗ. "Эти вопросы решались в ручном режиме и продолжают решаться", - добавил Новак.Правительство России с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.После введения запрета цены на бирже резко упали - более чем на 10% по бензину и 15% - по дизелю, но во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции - на 1-2%, в среду рост продолжился и составил почти 2%.

https://ria.ru/20230927/toplivo-1898980262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак