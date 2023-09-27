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Правительство предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Правительство предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива - РИА Новости, 27.09.2023
Правительство предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе полный запрет на экспорт топлива,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:42
2023-09-27T15:42
2023-09-27T16:22
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено, сообщил вице-премьер Александр Новак."Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт", - отметил вице-премьер.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Владимир Путин
Правительство предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Новак: кабмин предложил ввести запрет на экспорт купленного на рынке топлива
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт", - отметил вице-премьер.
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