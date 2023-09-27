https://ria.ru/20230927/toplivo-1898978307.html

Новак рассказал о последствиях запрета на экспорт топлива из России

Новак рассказал о последствиях запрета на экспорт топлива из России - РИА Новости, 27.09.2023

Новак рассказал о последствиях запрета на экспорт топлива из России

Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции, сообщил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:38

2023-09-27T15:38

2023-09-27T16:51

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В качестве экстренной меры 21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка топлива. Благодаря этим решениям отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо… В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, это нормально, поскольку те текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.После введения запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ цены на бирже резко упали - более чем на 10%, но во вторник перешли к небольшому росту - на 1-2%.Новак напомнил, что за последние два месяца на рынке было сразу несколько факторов, влияющих на топливные цен: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов на российскую нефть и ослабление курса рубля. В результате за этот период биржевые цены на бензин выросли в среднем на 15%, на дизельное топливо - на 30%.

https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак