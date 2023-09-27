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Мишустин ответил на вопрос о тарифах на энергоресурсы
Мишустин ответил на вопрос о тарифах на энергоресурсы - РИА Новости, 27.09.2023
Мишустин ответил на вопрос о тарифах на энергоресурсы
Тарифы на энергоресурсы - электроэнергию, коммунальные услуги - должны быть экономически обоснованными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:57
2023-09-27T10:57
2023-09-27T10:58
экономика
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тарифы на энергоресурсы - электроэнергию, коммунальные услуги - должны быть экономически обоснованными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС. "Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали, он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы", - сказал он.
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экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин ответил на вопрос о тарифах на энергоресурсы
Мишустин: тарифы на энергоресурсы должны быть экономически обоснованными