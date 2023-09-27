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Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2023
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Надежные люди
 
13:21 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/talismany-1898932535.html
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2023
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
Учащиеся сельской гимназии из Чекмагушевского района Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу и на победу для военнослужащих, которые находятся на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:21
2023-09-27T13:21
надежные люди
общество
республика башкортостан
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Учащиеся сельской гимназии из Чекмагушевского района Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу и на победу для военнослужащих, которые находятся на передовой, сообщила РИА Новости советник директора гимназии Гульнур Яхина. Собеседница рассказала, что талисманы изготавливали в рамках всероссийской акции "Талисман добра". "Школьники гимназии села Чекмагушево под руководством советников директора изготовили талисманы для военнослужащих, участвующих в СВО. Одни талисманы смастерили из дерева в виде брелка, на которых выжгли теплые слова "Тебя любят и ждут дома", другие - небольшие мусульманские молитвенники для бойцов на передовой", - рассказала Яхина. По ее словам, дети уже отправили свои подарки в зону спецоперации. "Сегодня также состоялась встреча школьников с одним из участников СВО, дети смогли вручить ему талисманы лично в руки", - отметила она. В гимназии рассказали, что, участвуя в акции, школьники и педагоги передают частичку своего сердца и привет из родного края землякам в зоне спецоперации. "Мы надеемся, что наши талисманы напомнят военнослужащим, что мы их ждём, мы верим в них, восхищаемся их мужеством, храбростью и отвагой! Дети уверены, что каждый талисман, который сделан ими, заряжен на удачу и только на победу, будет оберегать защитников нашей Родины всегда и везде", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20230925/kontsert-1898575092.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Республика Башкортостан
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО

Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу для участников СВО

© Фотографии предоставили РИА Новости в гимназии башкирского села ЧекмагушШкольники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
© Фотографии предоставили РИА Новости в гимназии башкирского села Чекмагуш
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
Читать ria.ru в
УФА, 27 сен – РИА Новости. Учащиеся сельской гимназии из Чекмагушевского района Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу и на победу для военнослужащих, которые находятся на передовой, сообщила РИА Новости советник директора гимназии Гульнур Яхина.
Собеседница рассказала, что талисманы изготавливали в рамках всероссийской акции "Талисман добра".
© Фотографии предоставили РИА Новости в гимназии башкирского села ЧекмагушШкольники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
© Фотографии предоставили РИА Новости в гимназии башкирского села Чекмагуш
Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО
«
"Школьники гимназии села Чекмагушево под руководством советников директора изготовили талисманы для военнослужащих, участвующих в СВО. Одни талисманы смастерили из дерева в виде брелка, на которых выжгли теплые слова "Тебя любят и ждут дома", другие - небольшие мусульманские молитвенники для бойцов на передовой", - рассказала Яхина.
По ее словам, дети уже отправили свои подарки в зону спецоперации. "Сегодня также состоялась встреча школьников с одним из участников СВО, дети смогли вручить ему талисманы лично в руки", - отметила она.
В гимназии рассказали, что, участвуя в акции, школьники и педагоги передают частичку своего сердца и привет из родного края землякам в зоне спецоперации.
«
"Мы надеемся, что наши талисманы напомнят военнослужащим, что мы их ждём, мы верим в них, восхищаемся их мужеством, храбростью и отвагой! Дети уверены, что каждый талисман, который сделан ими, заряжен на удачу и только на победу, будет оберегать защитников нашей Родины всегда и везде", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте".
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Надежные людиОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
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