https://ria.ru/20230927/talismany-1898932535.html

Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО

Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2023

Школьники из Башкирии смастерили талисманы-обереги для участников СВО

Учащиеся сельской гимназии из Чекмагушевского района Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу и на победу для военнослужащих, которые находятся на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:21

2023-09-27T13:21

2023-09-27T13:21

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УФА, 27 сен – РИА Новости. Учащиеся сельской гимназии из Чекмагушевского района Башкирии смастерили талисманы-обереги на удачу и на победу для военнослужащих, которые находятся на передовой, сообщила РИА Новости советник директора гимназии Гульнур Яхина. Собеседница рассказала, что талисманы изготавливали в рамках всероссийской акции "Талисман добра". "Школьники гимназии села Чекмагушево под руководством советников директора изготовили талисманы для военнослужащих, участвующих в СВО. Одни талисманы смастерили из дерева в виде брелка, на которых выжгли теплые слова "Тебя любят и ждут дома", другие - небольшие мусульманские молитвенники для бойцов на передовой", - рассказала Яхина. По ее словам, дети уже отправили свои подарки в зону спецоперации. "Сегодня также состоялась встреча школьников с одним из участников СВО, дети смогли вручить ему талисманы лично в руки", - отметила она. В гимназии рассказали, что, участвуя в акции, школьники и педагоги передают частичку своего сердца и привет из родного края землякам в зоне спецоперации. "Мы надеемся, что наши талисманы напомнят военнослужащим, что мы их ждём, мы верим в них, восхищаемся их мужеством, храбростью и отвагой! Дети уверены, что каждый талисман, который сделан ими, заряжен на удачу и только на победу, будет оберегать защитников нашей Родины всегда и везде", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230925/kontsert-1898575092.html

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общество, республика башкортостан