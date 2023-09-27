https://ria.ru/20230927/student-1898903592.html
Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами
Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами - РИА Новости, 27.09.2023
Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами
Студентов вузов граничащей с Украиной Белгородской области будут обучать управлению беспилотниками, азам тактической медицины и огневой подготовки, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:38
2023-09-27T11:38
2023-09-27T11:45
белгородская область
украина
белгород
мисис
россия
здоровье - общество
общество
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883819401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8efe117a6adb1af32237e9aeb0c45c7f.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Студентов вузов граничащей с Украиной Белгородской области будут обучать управлению беспилотниками, азам тактической медицины и огневой подготовки, сообщили в пресс-службе центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". "В рамках программы подготовки центра "Воин" студенты вузов смогут получить навыки, которые пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни – азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА. При работе с молодежью используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие", - говорится в сообщении. Уточняется, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" заключил соглашения с пятью высшими учебными заведениями Белгорода. Сотрудничать с центром будут Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгородский университет кооперации, экономики и права, НИУ "БелГУ" и СТИ НИТУ "МИСИС". "Белгородская область - особый, приграничный регион, и мы видим, насколько здесь востребованы наши образовательные программы. При поддержке регионального правительства подготовка центра "Воин" активно тиражируется на высшие учебные заведения. А это значит, что из их стен выйдут не только молодые профессионалы, но и патриоты своей страны", - цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина. Отмечается, что Белгородская область стала первым регионом в ЦФО, где открылось отделение центра "Воин". В мае к подготовке по трехмесячной программе приступили первые 300 подростков в возрасте от 14 до 18. В сентябре курсанты продолжили обучение, которое завершится в конце октября. Параллельно с 1 октября стартует подготовка нового потока курсантов. Также в Белгородской области центр "Воин" занимается обучением граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Организация помогает им восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дает новые знания военно-технических особенностей СВО. Белгородское региональное отделение специализируется на радиоэлектронной борьбе и пилотировании БПЛА.
https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html
https://ria.ru/20230925/podozrevaemyy-1898508219.html
белгородская область
украина
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883819401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01b1c8273876219d9baad4da8d3ce3f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, белгород, мисис, россия, здоровье - общество, общество, бпла, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет
Белгородская область, Украина, Белгород, МИСиС, Россия, Здоровье - Общество, Общество, БПЛА, Навигатор абитуриента, Белгородский государственный университет
Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами
Белгородских студентов научат обращению с автоматами, дронами, а также медпомощи
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Студентов вузов граничащей с Украиной Белгородской области будут обучать управлению беспилотниками, азам тактической медицины и огневой подготовки, сообщили в пресс-службе центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
"В рамках программы подготовки центра "Воин" студенты вузов смогут получить навыки, которые пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни – азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА. При работе с молодежью используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие", - говорится в сообщении.
Гладков рассказал о новом жилье для покинувших свои дома под Белгородом
Уточняется, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" заключил соглашения с пятью высшими учебными заведениями Белгорода
. Сотрудничать с центром будут Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгородский университет кооперации, экономики и права, НИУ "БелГУ" и СТИ НИТУ "МИСИС
".
"Белгородская область - особый, приграничный регион, и мы видим, насколько здесь востребованы наши образовательные программы. При поддержке регионального правительства подготовка центра "Воин" активно тиражируется на высшие учебные заведения. А это значит, что из их стен выйдут не только молодые профессионалы, но и патриоты своей страны", - цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина.
Отмечается, что Белгородская область стала первым регионом в ЦФО, где открылось отделение центра "Воин". В мае к подготовке по трехмесячной программе приступили первые 300 подростков в возрасте от 14 до 18. В сентябре курсанты продолжили обучение, которое завершится в конце октября. Параллельно с 1 октября стартует подготовка нового потока курсантов.
Также в Белгородской области центр "Воин" занимается обучением граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Организация помогает им восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дает новые знания военно-технических особенностей СВО. Белгородское региональное отделение специализируется на радиоэлектронной борьбе и пилотировании БПЛА.
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции отправили в СИЗО