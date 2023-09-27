https://ria.ru/20230927/student-1898903592.html

Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами

Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами - РИА Новости, 27.09.2023

Белгородских студентов научат обращаться с автоматами и дронами

Студентов вузов граничащей с Украиной Белгородской области будут обучать управлению беспилотниками, азам тактической медицины и огневой подготовки, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:38

2023-09-27T11:38

2023-09-27T11:45

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Студентов вузов граничащей с Украиной Белгородской области будут обучать управлению беспилотниками, азам тактической медицины и огневой подготовки, сообщили в пресс-службе центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". "В рамках программы подготовки центра "Воин" студенты вузов смогут получить навыки, которые пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни – азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА. При работе с молодежью используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие", - говорится в сообщении. Уточняется, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" заключил соглашения с пятью высшими учебными заведениями Белгорода. Сотрудничать с центром будут Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгородский университет кооперации, экономики и права, НИУ "БелГУ" и СТИ НИТУ "МИСИС". "Белгородская область - особый, приграничный регион, и мы видим, насколько здесь востребованы наши образовательные программы. При поддержке регионального правительства подготовка центра "Воин" активно тиражируется на высшие учебные заведения. А это значит, что из их стен выйдут не только молодые профессионалы, но и патриоты своей страны", - цитирует пресс-служба директора центра "Воин" Николая Язынина. Отмечается, что Белгородская область стала первым регионом в ЦФО, где открылось отделение центра "Воин". В мае к подготовке по трехмесячной программе приступили первые 300 подростков в возрасте от 14 до 18. В сентябре курсанты продолжили обучение, которое завершится в конце октября. Параллельно с 1 октября стартует подготовка нового потока курсантов. Также в Белгородской области центр "Воин" занимается обучением граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Организация помогает им восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дает новые знания военно-технических особенностей СВО. Белгородское региональное отделение специализируется на радиоэлектронной борьбе и пилотировании БПЛА.

https://ria.ru/20230922/zhile-1898142646.html

https://ria.ru/20230925/podozrevaemyy-1898508219.html

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