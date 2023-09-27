https://ria.ru/20230927/spg-1898894004.html

Мини-завод СПГ "Газпрома" под Волгоградом готов к пусконаладке

Мини-завод СПГ "Газпрома" под Волгоградом готов к пусконаладке - РИА Новости, 27.09.2023

Мини-завод СПГ "Газпрома" под Волгоградом готов к пусконаладке

Первый в Южном федеральном округе малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Волгоградской области готов к приему газа и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:56

2023-09-27T10:56

2023-09-27T10:56

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

газпром

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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Первый в Южном федеральном округе малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Волгоградской области готов к приему газа и проведению пусконаладочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. Ранее в марте сообщалось, что малотоннажный СПГ комплекс будет построен в Быковском районе Волгоградской области, завершить строительство планируется к концу года. Завод будет производить до 1,5 тонны СПГ в час, а потребителями сжиженного газа станут автобусы и спецтехника. В реализации проекта участвуют три партнера: компания "Газпром гелий сервис", местное предприятие "Быковогаз", которое ведет добычу газа, и "Газпром газомоторное топливо". Как сообщал губернатор региона Андрей Бочаров, объем инвестиций в проект составит около 3 миллиардов рублей. По информации властей, на данный момент на комплексе завершен монтаж основного оборудования, завод подключен к инженерным коммуникациям. Отмечается, что газ на завод будет поступать по газопроводу от установки комплексной подготовки газа Южно-Кисловского месторождения "Быковогаз". "Комплекс готов к приёму газа для проведения пусконаладочных работ", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что на данный момент готовность СПГ комплекса составляет 79%. Администрация со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш сообщает, что в результате появится не просто завод, а первый в России "центр совместных технологий — от добычи природного газа, его очистки, переработки до доставки конечному потребителю" "Мы сделали ещё один очень важный шаг в создании на территории Волгоградской области современного промышленно-производственного комплекса по сжижению газа, первого на юге России... Работа проведена колоссальная: такими темпами можно реализовать проект, только если над ним работают профессионалы высочайшего уровня", - цитирует в сообщении администрация губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ходе рабочего совещания на заводе.

https://ria.ru/20230817/gazprom-1890623021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, андрей бочаров, газпром