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Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 27.09.2023 (обновлено: 15:42 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898974975.html
Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ
Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении до 15 солдат, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:32
2023-09-27T15:42
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении до 15 солдат, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.
харьковская область
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безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ

МО РФ: на Купянском направлении поражены две гаубицы "Мста-Б" и артсистема М777

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении до 15 солдат, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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