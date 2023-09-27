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Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ

Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

Российские военные на Купянском направлении поразили три гаубицы ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении до 15 солдат, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:32

2023-09-27T15:32

2023-09-27T15:42

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении до 15 солдат, поражены артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.

харьковская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины