https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898859572.html

Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:02

2023-09-27T06:02

2023-09-27T06:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка. В распоряжении РИА Новости есть видео боя, снятое с беспилотника. "На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта - 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь", - рассказал РИА Новости боец подразделения, участвовавшего в штурме.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858504.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность