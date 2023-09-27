https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898859572.html
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:02
2023-09-27T06:02
2023-09-27T06:02
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка. В распоряжении РИА Новости есть видео боя, снятое с беспилотника. "На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта - 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь", - рассказал РИА Новости боец подразделения, участвовавшего в штурме.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении после артподготовки
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка.
В распоряжении РИА Новости есть видео боя, снятое с беспилотника.
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"На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта - 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь", - рассказал РИА Новости боец подразделения, участвовавшего в штурме.