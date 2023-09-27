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Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898859572.html
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:02
2023-09-27T06:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка. В распоряжении РИА Новости есть видео боя, снятое с беспилотника. "На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта - 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь", - рассказал РИА Новости боец подразделения, участвовавшего в штурме.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858504.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска взяли штурмом позиции ВСУ на Южнодонецком направлении после артподготовки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" выбили украинских боевиков сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма, который предваряла масштабная артподготовка.
В распоряжении РИА Новости есть видео боя, снятое с беспилотника.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
05:18
"На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта - 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь", - рассказал РИА Новости боец подразделения, участвовавшего в штурме.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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