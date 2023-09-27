https://ria.ru/20230927/soyuz-1898880934.html

Космонавтов с "Союза МС-23" встретят с арбузом, солеными огурцами и грибами

Космонавтов с "Союза МС-23" встретят с арбузом, солеными огурцами и грибами - РИА Новости, 27.09.2023

Космонавтов с "Союза МС-23" встретят с арбузом, солеными огурцами и грибами

Военные летчики уральского авиационного объединения привезут к месту посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-23" оренбургский арбуз, соленые... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:07

2023-09-27T10:07

2023-09-27T10:07

космос - риа наука

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Военные летчики уральского авиационного объединения привезут к месту посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-23" оренбургский арбуз, соленые огурцы и грибы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Командира экипажа годовой экспедиции на Международную космическую станцию, уроженца Екатеринбурга Сергея Прокопьева уральские военные летчики встретят арбузом. Командир авиационного полка полковник Константин Малышев предаст космонавту приветственные слова от друзей-земляков и военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Кроме того, по просьбе космонавта Дмитрия Петелина, к месту посадки участники поисково-эвакуационных групп привезут соленые огурцы и грибы", - говорится в сообщении. По данным ЦВО, самым популярным подарком прибывающим на Землю экипажам от военных спасателей являются яблоки, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником. В поисково-спасательном обеспечении встречи экипажа годовой экспедиции на Международную космическую станцию задействовано около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио доставил на МКС российский корабль "Союз МС-22". 21 сентября 2022 года он пристыковался к космической станции. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения "Союза". Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода. Специалисты решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. На замену поврежденному кораблю был отправлен "Союз МС-23". Расстыковка "Союза МС-23" и МКС запланирована на среду 10.55 мск. Через несколько часов корабль должен будет включить двигательную установку на торможение и начать сход с орбиты. После этого "Союз" разделится на отсеки, а за несколько минут до посадки над спускаемым аппаратом с экипажем раскроется основной парашют. Посадка в казахстанской степи ожидается в 14.17 мск. К моменту посадки экипаж проведет в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.

https://ria.ru/20230524/mks-1873890612.html

https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html

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космос - риа наука, екатеринбург, земля, центральный военный округ, роскосмос, наса, россия