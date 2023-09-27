https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена - РИА Новости, 27.09.2023
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена
Тесное взаимодействие органов власти Калужской области с аппаратом регионального омбудсмена позволяет эффективно решать и системные вопросы, и индивидуальные... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:28
2023-09-27T19:28
2023-09-27T19:28
калужская область
калужская область
калуга
донбасс
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татьяна москалькова
владислав шапша
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КАЛУГА, 27 сен – РИА Новости. Тесное взаимодействие органов власти Калужской области с аппаратом регионального омбудсмена позволяет эффективно решать и системные вопросы, и индивидуальные проблемы людей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, в среду в Калуге состоялись мероприятия, посвященные 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем выступлении отметил, что с момента создания института Уполномоченного по правам человека в Калужской области его возглавляет Юрий Иванович Зельников. Губернатор назвал его "одним из самых опытных омбудсменов в стране". "Всё это время его правозащитная деятельность последовательно улучшает ситуацию на местах. Повышает доверие жителей к власти", - сказал губернатор. Глава региона обратил внимание на тесное взаимодействие органов власти с аппаратом областного омбудсмена, в основе которого детальный подход к решению и системных вопросов, и индивидуальных проблем людей. "Эффективность такого подхода подтверждена в непростых условиях: в период пандемии и при приеме людей, вынужденно покинувших Донбасс и украинские территории", - сообщает правительство Калужской области. Говоря о новых направлениях работы, связанных с проведением специальной военной операции и поддержкой семей военнослужащих, губернатор напомнил о задаче, которую поставил президент России Владимир Путин – семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул Владислав Шапша. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова также высоко оценила деятельность аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области и Юрия Зельникова. "На территории области создана мощная система защиты прав граждан. За всеми цифрами стоит огромнейший труд, основанный на взаимодействии с органами власти", – сказала она. Федеральный омбудсмен назвала Калужскую область динамично развивающимся регионом, где "созданы условия для полноценной реализации прав человека". В первую очередь, по ее словам, это касается социальной сферы. Достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования. За прошлый год обновлены 56 зданий поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий. На помощь семьям с детьми было направлено свыше 3 миллиардов рублей, отметила Татьяна Москалькова.
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калужская область, калуга, донбасс, владимир путин, татьяна москалькова, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Калуга, Донбасс, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Владислав Шапша
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена
КАЛУГА, 27 сен – РИА Новости. Тесное взаимодействие органов власти Калужской области с аппаратом регионального омбудсмена позволяет эффективно решать и системные вопросы, и индивидуальные проблемы людей, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, в среду в Калуге состоялись мероприятия, посвященные 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в области.
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем выступлении отметил, что с момента создания института Уполномоченного по правам человека в Калужской области его возглавляет Юрий Иванович Зельников. Губернатор назвал его "одним из самых опытных омбудсменов в стране".
"Всё это время его правозащитная деятельность последовательно улучшает ситуацию на местах. Повышает доверие жителей к власти", - сказал губернатор.
Глава региона обратил внимание на тесное взаимодействие органов власти с аппаратом областного омбудсмена, в основе которого детальный подход к решению и системных вопросов, и индивидуальных проблем людей.
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"Эффективность такого подхода подтверждена в непростых условиях: в период пандемии и при приеме людей, вынужденно покинувших Донбасс и украинские территории", - сообщает правительство Калужской области.
Говоря о новых направлениях работы, связанных с проведением специальной военной операции и поддержкой семей военнослужащих, губернатор напомнил о задаче, которую поставил президент России Владимир Путин – семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул Владислав Шапша.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова также высоко оценила деятельность аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области и Юрия Зельникова. "На территории области создана мощная система защиты прав граждан. За всеми цифрами стоит огромнейший труд, основанный на взаимодействии с органами власти", – сказала она.
Федеральный омбудсмен назвала Калужскую область динамично развивающимся регионом, где "созданы условия для полноценной реализации прав человека". В первую очередь, по ее словам, это касается социальной сферы. Достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования. За прошлый год обновлены 56 зданий поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий. На помощь семьям с детьми было направлено свыше 3 миллиардов рублей, отметила Татьяна Москалькова.
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