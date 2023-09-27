Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине
Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ обсудили безопасность на встрече в Пекине
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности, состоялась в Пекине, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"В Пекине состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова. В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех ведущих евразийских региональных организаций поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности", - сообщила пресс-служба ОДКБ.
Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также развитию более активного взаимодействия между информационно-прогностическими структурами трех организаций, уточнили в ОДКБ.