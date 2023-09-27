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Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 27.09.2023
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18:16 27.09.2023 (обновлено: 18:25 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899026030.html
Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине
Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 27.09.2023
Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине
Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:16
2023-09-27T18:25
пекин
имангали тасмагамбетов
одкб
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чжан мин
ильхом нематов
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности, состоялась в Пекине, сообщила пресс-служба ОДКБ. "В Пекине состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова. В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех ведущих евразийских региональных организаций поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности", - сообщила пресс-служба ОДКБ. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также развитию более активного взаимодействия между информационно-прогностическими структурами трех организаций, уточнили в ОДКБ.
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пекин, имангали тасмагамбетов, одкб, снг, шос, чжан мин, ильхом нематов, в мире
Пекин, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, СНГ, ШОС, Чжан Мин, Ильхом Нематов, В мире
Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине

Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ обсудили безопасность на встрече в Пекине

© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасности
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности, состоялась в Пекине, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"В Пекине состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова. В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех ведущих евразийских региональных организаций поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности", - сообщила пресс-служба ОДКБ.
Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также развитию более активного взаимодействия между информационно-прогностическими структурами трех организаций, уточнили в ОДКБ.
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ПекинИмангали ТасмагамбетовОДКБСНГШОСЧжан МинИльхом НематовВ мире
 
 
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