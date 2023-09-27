https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899026030.html

Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине

Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине - РИА Новости, 27.09.2023

Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ провели рабочую встречу в Пекине

Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:16

2023-09-27T18:16

2023-09-27T18:25

пекин

имангали тасмагамбетов

одкб

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чжан мин

ильхом нематов

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), СНГ и ШОС, на которой они поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности, состоялась в Пекине, сообщила пресс-служба ОДКБ. "В Пекине состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина и заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова. В ходе встречи высшие административно-должностные лица трех ведущих евразийских региональных организаций поделились оценками ситуации в области безопасности и стабильности в зоне своей ответственности", - сообщила пресс-служба ОДКБ. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также развитию более активного взаимодействия между информационно-прогностическими структурами трех организаций, уточнили в ОДКБ.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

пекин

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пекин, имангали тасмагамбетов, одкб, снг, шос, чжан мин, ильхом нематов, в мире