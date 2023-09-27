Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией
Президент Египта ас-Сиси высоко оценил совместные проекты с Россией
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встречу с президентом Египта ас-Сиси
Президент России Владимир Путин на встречу с президентом Египта ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в среду ас-Сиси принял Патрушева.
"Президент (ас-Сиси - ред.) передал искренние приветствия президенту (России Владимиру - ред.) Путину, высоко оценив двустороннее сотрудничество между странами, увеличение товарооборота и реализуемые в настоящее время совместные проекты, в особенности строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.