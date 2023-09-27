https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html

Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией

Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.09.2023

Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией

Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:33

2023-09-27T15:33

2023-09-27T15:45

египет

россия

в мире

абдель фаттах ас-сиси

николай патрушев

суэцкий канал

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

аэс "эль-дабаа"

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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в среду ас-Сиси принял Патрушева."Президент (ас-Сиси - ред.) передал искренние приветствия президенту (России Владимиру - ред.) Путину, высоко оценив двустороннее сотрудничество между странами, увеличение товарооборота и реализуемые в настоящее время совместные проекты, в особенности строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.

https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html

египет

россия

суэцкий канал

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египет, россия, в мире, абдель фаттах ас-сиси, николай патрушев, суэцкий канал, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), аэс "эль-дабаа"