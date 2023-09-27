Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 27.09.2023 (обновлено: 15:45 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html
Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией
Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией
Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:33
2023-09-27T15:45
египет
россия
в мире
абдель фаттах ас-сиси
николай патрушев
суэцкий канал
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
аэс "эль-дабаа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c530b38fe0e7b176a96e67e87ec86bc2.jpg
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в среду ас-Сиси принял Патрушева."Президент (ас-Сиси - ред.) передал искренние приветствия президенту (России Владимиру - ред.) Путину, высоко оценив двустороннее сотрудничество между странами, увеличение товарооборота и реализуемые в настоящее время совместные проекты, в особенности строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html
египет
россия
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_0320df27a715b369961137feb60c804b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, в мире, абдель фаттах ас-сиси, николай патрушев, суэцкий канал, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), аэс "эль-дабаа"
Египет, Россия, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, Николай Патрушев, Суэцкий канал, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта высоко оценил сотрудничество с Россией

Президент Египта ас-Сиси высоко оценил совместные проекты с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встречу с президентом Египта ас-Сиси
Президент России Владимир Путин на встречу с президентом Египта ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встречу с президентом Египта ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Египет высоко ценит двустороннее сотрудничество и совместные проекты с Россией, в особенности строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Согласно заявлению канцелярии египетского президента, в среду ас-Сиси принял Патрушева.
"Президент (ас-Сиси - ред.) передал искренние приветствия президенту (России Владимиру - ред.) Путину, высоко оценив двустороннее сотрудничество между странами, увеличение товарооборота и реализуемые в настоящее время совместные проекты, в особенности строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Межгосударственные отношения России и Египта
26 июля, 02:03
 
ЕгипетРоссияВ миреАбдель Фаттах ас-СисиНиколай ПатрушевСуэцкий каналВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)АЭС "Эль-Дабаа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала