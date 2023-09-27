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Бежавшего в КНДР бойца взяли под стражу в юрисдикции США, заявил Белый дом
Бежавшего в КНДР бойца взяли под стражу в юрисдикции США, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.09.2023
Бежавшего в КНДР бойца взяли под стражу в юрисдикции США, заявил Белый дом
Бежавший в КНДР американский военнослужащий Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США, заявила в среду высокопоставленная представительница Белого дома. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:50
2023-09-27T16:50
2023-09-27T16:50
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Бежавший в КНДР американский военнослужащий Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США, заявила в среду высокопоставленная представительница Белого дома. "Хорошая новость состоит в том, что рядовой Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США", - сказала чиновница. Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР по итогам проведения расследования обстоятельств проникновения Кинга через границу приняла решение выдворить его. Согласно публикации ЦТАК, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
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в мире, сша
Бежавшего в КНДР бойца взяли под стражу в юрисдикции США, заявил Белый дом
Белый дом: бежавшего в КНДР солдата Кинга взяли под стражу в юрисдикции США
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Бежавший в КНДР американский военнослужащий Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США, заявила в среду высокопоставленная представительница Белого дома.
"Хорошая новость состоит в том, что рядовой Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США", - сказала чиновница.
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Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР по итогам проведения расследования обстоятельств проникновения Кинга через границу приняла решение выдворить его.
Согласно публикации ЦТАК, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
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