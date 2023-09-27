КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика
КНДР решила выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга
© AP Photo / Ahn Young-joonФотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его выслать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики", - говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
18 июля министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.
1 августа КНДР официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что КНДР ответила на запрос об американском солдате-перебежчике по линии Командования ООН, являющегося формальной стороной для переговоров с Северной Кореей по вопросам, связанным с перемирием в Корейской войне. Дополнительной информации он не привел.
16 августа северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал "неприязненные чувства" к армии США. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Представитель Госдепартамента также сообщил о намерении вернуть рядового Кинга домой, но не пойдет на какие-либо уступки Пхеньяну.