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КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика - РИА Новости, 27.09.2023
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14:19 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/soldat-1898950686.html
КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика
КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика - РИА Новости, 27.09.2023
КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика
Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:19
2023-09-27T14:19
сша
вашингтон (штат)
патрик райдер
джон кирби
пхеньян
министерство обороны сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его выслать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. "Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики", - говорится в сообщении агентства. Согласно сообщению, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества". 18 июля министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим. 1 августа КНДР официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что КНДР ответила на запрос об американском солдате-перебежчике по линии Командования ООН, являющегося формальной стороной для переговоров с Северной Кореей по вопросам, связанным с перемирием в Корейской войне. Дополнительной информации он не привел. 16 августа северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал "неприязненные чувства" к армии США. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Представитель Госдепартамента также сообщил о намерении вернуть рядового Кинга домой, но не пойдет на какие-либо уступки Пхеньяну.
https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html
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сша
вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), патрик райдер, джон кирби, пхеньян, министерство обороны сша, государственный департамент сша, оон
США, Вашингтон (штат), Патрик Райдер, Джон Кирби, Пхеньян, Министерство обороны США, Государственный департамент США, ООН
КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика

КНДР решила выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга

© AP Photo / Ahn Young-joonФотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его выслать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики", - говорится в сообщении агентства.
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Согласно сообщению, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
18 июля министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим.
1 августа КНДР официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что КНДР ответила на запрос об американском солдате-перебежчике по линии Командования ООН, являющегося формальной стороной для переговоров с Северной Кореей по вопросам, связанным с перемирием в Корейской войне. Дополнительной информации он не привел.
16 августа северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал "неприязненные чувства" к армии США. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Представитель Госдепартамента также сообщил о намерении вернуть рядового Кинга домой, но не пойдет на какие-либо уступки Пхеньяну.
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СШАВашингтон (штат)Патрик РайдерДжон КирбиПхеньянМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАООН
 
 
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