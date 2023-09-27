https://ria.ru/20230927/soldat-1898950686.html

КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика

КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика - РИА Новости, 27.09.2023

КНДР решила выдворить американского солдата-перебежчика

Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:19

2023-09-27T14:19

2023-09-27T14:19

сша

вашингтон (штат)

патрик райдер

джон кирби

пхеньян

министерство обороны сша

государственный департамент сша

оон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Северная Корея по итогам расследования обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского военнослужащего Трэвиса Кинга решила его выслать, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. "Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики", - говорится в сообщении агентства. Согласно сообщению, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества". 18 июля министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. СМИ сообщали, что солдат по имени Трэвис Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Как отметил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с произошедшим. 1 августа КНДР официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что КНДР ответила на запрос об американском солдате-перебежчике по линии Командования ООН, являющегося формальной стороной для переговоров с Северной Кореей по вопросам, связанным с перемирием в Корейской войне. Дополнительной информации он не привел. 16 августа северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал "неприязненные чувства" к армии США. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Представитель Госдепартамента также сообщил о намерении вернуть рядового Кинга домой, но не пойдет на какие-либо уступки Пхеньяну.

https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

сша

вашингтон (штат)

пхеньян

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сша, вашингтон (штат), патрик райдер, джон кирби, пхеньян, министерство обороны сша, государственный департамент сша, оон