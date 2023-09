https://ria.ru/20230927/smi-1898918180.html

В США арестовали соучастника американского сенатора Менендеса

В США арестовали соучастника американского сенатора Менендеса - РИА Новости, 27.09.2023

В США арестовали соучастника американского сенатора Менендеса

Одного из соучастников коррупционных схем главы комитета по международным делам сената США Роберта Менендеса, Ваэля Хана, арестовали в Международном аэропорту... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:34

2023-09-27T12:34

2023-09-27T12:35

в мире

сша

египет

нью-йорк (город)

роберт менендес

джон кеннеди (политик)

карин жан-пьер

нью-йоркский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898072885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d3bba8133aa49f686ca9707413b12ee.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Одного из соучастников коррупционных схем главы комитета по международным делам сената США Роберта Менендеса, Ваэля Хана, арестовали в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди во вторник, передает газета New York Times со ссылкой на его адвоката. "Бизнесмен Ваэль Хана, который... был участником коррупционной схемы... Роберта Менендеса, был арестован во вторник утром в Международном аэропорту Кеннеди", - передает газета, ссылаясь на адвоката Ханы. По данным New York Times, Ваэль Хана добровольно приехал в США из Египта, чтобы предстать перед судом Манхэттена. Как отмечает газета со ссылкой на обвинительное заключение по делу Менендеса, Хана помогал организовать встречи между Робертом Менендесом, женой сенатора, египетскими военными и представителями разведки, чтобы использовать влияние Менендеса для увеличения помощи США Египту. "Хана, давний друг супруги Менендеса, основал компанию IS EG Halal, которая была единственным органом по сертификации халяльного мяса, импортируемого в Египет. Организация стала каналом, через который сенатор получал деньги", - передает газета со ссылкой на мнение прокуроров по делу Менендеса. По данным New York Times, Ваэль Хана не признал свою вину во время заседания федерального мирового суда поздно вечером во вторник. Газета подчеркивает со ссылкой на решение суда, что Хана был освобожден под залог в размере пяти миллионов долларов, но был вынужден сдать паспорт и носить устройство GPS-мониторинга. Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщала, что первое заседание по делу о коррупции в отношении главы комитета по международным делам сената демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса пройдет в среду. На прошлой неделе прокуратура предъявила Менендесу и его супруге обвинения в оказании содействия бизнесменам и властям Египта за взятки. Как сообщили в прокуратуре Нью-Йорка, расследование шло на протяжении нескольких лет. Согласно версии обвинения, они "были связаны с тремя партнерами и бизнесменами в штате Нью-Джерси" и "использовали свое положение для обеспечения монополии в поставках продуктов и военной помощи Египту". В ходе прошедшего в резиденции сенатора обыска были обнаружены и изъяты 480 тысяч долларов наличными, золотые слитки на сумму 100 тысяч долларов, в обмен за оказываемое содействие пара получала вознаграждение в виде дорогой мебели, автомобиля и даже работы для супруги сенатора. Менендес категорически отрицает какую-либо вину и особенно раздражен тем, что по делу проходит его супруга. Надин Менендес - вторая супруга сенатора. Урожденная Надин Арсланян, она родилась в Ливане в армянской семье. Во время гражданской войны семья эмигрировала в Европу, а затем в США. Выпускница Нью-Йоркского университета, она всю жизнь занималась бизнесом, возглавляла консалтинговую компанию, продвигала диагностические разработки, занималась другими проектами. Пара познакомилась в декабре 2018 года и поженилась в 2020 во время пандемии коронавируса. На период разбирательства Менендеса отстранили от должности председателя международного комитета, но работу в сенате он продолжает. Конгрессмен отказывается уйти в отставку и выражает твердую уверенность в том, что будет оправдан судом. Белый дом заявил, что относится к делу Менендеса "серьезно", но решение об отставке - "должен принимать сенатор и руководство сената", прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

https://ria.ru/20230925/senator-1898606756.html

https://ria.ru/20230926/finansirovanie-1898779482.html

сша

египет

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, египет, нью-йорк (город), роберт менендес, джон кеннеди (политик), карин жан-пьер, нью-йоркский университет