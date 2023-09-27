https://ria.ru/20230927/skolkovo-1898952933.html

В "Сколково" разработали предложения по повышению цифровизации охраны труда

В "Сколково" разработали предложения по повышению цифровизации охраны труда - РИА Новости, 27.09.2023

В "Сколково" разработали предложения по повышению цифровизации охраны труда

Ключевыми драйверами цифровой трансформации охраны труда являются растущий уровень культуры безопасности на предприятиях, развитие практики управления рисками,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:31

2023-09-27T14:31

2023-09-27T14:31

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сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ключевыми драйверами цифровой трансформации охраны труда являются растущий уровень культуры безопасности на предприятиях, развитие практики управления рисками, а также осознание экономических выгод от внедрения автоматизации процессов ОТ, считает вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Константин Паршин. В ходе пленарного заседания VIII Всероссийской недели охраны труда Паршин совместно с экспертами отрасли и представителями Минтруда обсудил вопросы цифровизации охраны труда, выделил основные драйверы и барьеры автоматизации процессов охраны труда на предприятиях, рассказал о роли "Сколково" в этой области и выступил с предложениями по повышению цифровизации ОТ, сообщает пресс-служба "Сколково". В условиях трансформации экономики и роста промышленности вопросы снижения травматизма и рисков на предприятиях требуют повышенного внимания. Современные решения нужны для создания инновационных и высокотехнологичных рабочих мест. Ежегодно государство увеличивает объем средств, направляемых работодателям для обеспечения предупредительных мер. В текущем году эта сумма составила почти 21 миллиард рублей, а бюджет на следующий год составит около 27 миллиардов рублей. Паршин сообщил, что "Сколково" в настоящее время проводит при поддержке Минтруда исследование, которые ставит задачи опросить как заказчиков, так и разработчиков, "чтобы понять, какие зоны с точки зрения преодоления барьеров ждут нас впереди". По его словам, первые результаты исследования показали, что ключевыми драйверами автоматизации процессов охраны труда на предприятиях являются осознание необходимости контроля в этой области, растущий уровень культуры безопасности, развитие практики управления рисками, а также растущее осознание экономических выгод от внедрения современных практик охраны труда. Говоря о барьерах автоматизации, эксперт выделил недостаток экспертизы и компетенций в области автоматизации охраны труда, финансовые ограничения, а также сопротивление автоматизации со стороны сотрудников предприятий. "Внедрение цифровых технологий - это не только цифровые барьеры, это барьеры во многом культурного характера. Внедрение цифровых технологий в области охраны труда - это своего рода культурная трансформация", — пояснил он. Паршин также выступил с предложениями по повышению цифровизации охраны труда. Он предложил сократить законодательные ограничения по применению системы электронного документооборота в охране труда, повысить уровень культуры безопасности, а также расширить практику государственной поддержки грантами проектов цифровизации ОТ.

https://ria.ru/20230921/investitsii-1897761606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, фонд "сколково", вэб.рф (вэб)