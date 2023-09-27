Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/skandal-1899068719.html
Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде
Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде
РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:47
2023-09-27T22:47
в мире
россия
канада
константин гаврилов
ярослав хунка
вена
владимир зеленский
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утвержденного на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности", - цитируют Гаврилова на сайте МИД РФ. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
россия
канада
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, константин гаврилов, ярослав хунка, вена, владимир зеленский, оон, обсе
В мире, Россия, Канада, Константин Гаврилов, Ярослав Хунка, Вена, Владимир Зеленский, ООН, ОБСЕ
Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде

РФ в Вене потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утвержденного на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности", - цитируют Гаврилова на сайте МИД РФ.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
25 сентября, 17:58
 
В миреРоссияКанадаКонстантин ГавриловЯрослав ХункаВенаВладимир ЗеленскийООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала