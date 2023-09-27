Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде
РФ в Вене потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утвержденного на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности", - цитируют Гаврилова на сайте МИД РФ.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.