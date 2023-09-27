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Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде

Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023

Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде

РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:47

2023-09-27T22:47

2023-09-27T22:47

в мире

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константин гаврилов

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владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ требует от ООН и ОБСЕ дать оценку чествованию в парламенте Канады нациста, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утвержденного на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности", - цитируют Гаврилова на сайте МИД РФ. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, россия, канада, константин гаврилов, ярослав хунка, вена, владимир зеленский, оон, обсе