https://ria.ru/20230927/shoygu-1898938616.html

Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - РИА Новости, 27.09.2023

Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:39

2023-09-27T13:39

2023-09-27T15:22

сергей шойгу

безопасность

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства. "Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", — заявили в министерстве.Отмечается, что Шойгу вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

https://ria.ru/20230920/opk-1897561831.html

московская область (подмосковье)

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Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз. 2023-09-27T13:39 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей шойгу, безопасность, московская область (подмосковье)