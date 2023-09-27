https://ria.ru/20230927/shoygu-1898938616.html
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - РИА Новости, 27.09.2023
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:39
2023-09-27T13:39
2023-09-27T15:22
сергей шойгу
безопасность
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства. "Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", — заявили в министерстве.Отмечается, что Шойгу вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
https://ria.ru/20230920/opk-1897561831.html
московская область (подмосковье)
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Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз.
2023-09-27T13:39
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сергей шойгу, безопасность, московская область (подмосковье)
Сергей Шойгу, Безопасность, Московская область (Подмосковье)
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье