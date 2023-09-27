Рейтинг@Mail.ru
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 27.09.2023 (обновлено: 15:22 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/shoygu-1898938616.html
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - РИА Новости, 27.09.2023
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:39
2023-09-27T15:22
сергей шойгу
безопасность
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898942595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_339f793638e2297c5af1896df4e3df5b.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства. &quot;Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорация &quot;Тактическое ракетное вооружение&quot; в Московской области&quot;, — заявили в министерстве.Отмечается, что Шойгу вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
https://ria.ru/20230920/opk-1897561831.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по некоторым видам – в 3,5 и 5 раз.
2023-09-27T13:39
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898942595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a7913210ccc038712334420d82049d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, безопасность, московская область (подмосковье)
Сергей Шойгу, Безопасность, Московская область (Подмосковье)
Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства.
«

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", — заявили в министерстве.

Отмечается, что Шойгу вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Мишустин призвал мониторить данные о внедрении передовых технологий в ОПК
20 сентября, 15:22
 
Сергей ШойгуБезопасностьМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала