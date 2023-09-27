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В Смоленске два школьника провалились в люк - РИА Новости, 27.09.2023
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16:57 27.09.2023 (обновлено: 17:04 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/shkolniki-1899001484.html
В Смоленске два школьника провалились в люк
В Смоленске два школьника провалились в люк - РИА Новости, 27.09.2023
В Смоленске два школьника провалились в люк
Двое школьников в Смоленске провалились в люк и самостоятельно выбрались наружу, этот участок теплосетей уже оградили, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:57
2023-09-27T17:04
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Двое школьников в Смоленске провалились в люк и самостоятельно выбрались наружу, этот участок теплосетей уже оградили, сообщили в СУСК России по региону. "В Заднепровском районе областного центра на улице Кутузова два несовершеннолетних ребенка провалились в открытые коммуникации. Трагедии удалось избежать, так как дети смогли самостоятельно выбраться наружу… В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей", — отмечается в Telegram-канале ведомства. Региональная прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания участка теплосети.
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происшествия, смоленск, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия
В Смоленске два школьника провалились в люк

В Смоленске два школьника провалились в люк, но смогли выбраться наружу

© Фото : СУ СК России по Смоленской области/TelegramОткрытый люк на улице Кутузова в Смоленске
Открытый люк на улице Кутузова в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : СУ СК России по Смоленской области/Telegram
Открытый люк на улице Кутузова в Смоленске
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Двое школьников в Смоленске провалились в люк и самостоятельно выбрались наружу, этот участок теплосетей уже оградили, сообщили в СУСК России по региону.
"В Заднепровском районе областного центра на улице Кутузова два несовершеннолетних ребенка провалились в открытые коммуникации. Трагедии удалось избежать, так как дети смогли самостоятельно выбраться наружу… В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания участка теплосети.
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ПроисшествияСмоленскСмоленская областьРоссия
 
 
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