https://ria.ru/20230927/shkolniki-1899001484.html

В Смоленске два школьника провалились в люк

В Смоленске два школьника провалились в люк - РИА Новости, 27.09.2023

В Смоленске два школьника провалились в люк

Двое школьников в Смоленске провалились в люк и самостоятельно выбрались наружу, этот участок теплосетей уже оградили, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:57

2023-09-27T16:57

2023-09-27T17:04

происшествия

смоленск

смоленская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Двое школьников в Смоленске провалились в люк и самостоятельно выбрались наружу, этот участок теплосетей уже оградили, сообщили в СУСК России по региону. "В Заднепровском районе областного центра на улице Кутузова два несовершеннолетних ребенка провалились в открытые коммуникации. Трагедии удалось избежать, так как дети смогли самостоятельно выбраться наружу… В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей", — отмечается в Telegram-канале ведомства. Региональная прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания участка теплосети.

https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html

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происшествия, смоленск, смоленская область, россия