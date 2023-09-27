Рейтинг@Mail.ru
Россия расширила санкции против Британии - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 27.09.2023 (обновлено: 10:47 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898878082.html
Россия расширила санкции против Британии
Россия расширила санкции против Британии - РИА Новости, 27.09.2023
Россия расширила санкции против Британии
Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:49
2023-09-27T10:47
политика
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД.&quot;В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса &lt;...&gt; принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)&quot;, — уточнили в ведомстве.В перечень вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".Персональные ограничения также отныне действуют в отношении сотрудников британских психологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией". Среди них Королевский институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и исследовательский институт "Сивитас".Как отметили в российском МИД, "работа над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена".В начале сентября США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным национального агентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании. Им запретили въезд в страны и заморозили активы.
https://ria.ru/20230908/hsbc-1894918410.html
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия расширила санкции против Британии

РФ расширила список персональных санкций против Великобритании на 23 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Москве
Здание министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД.
«

"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса <...> принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", — уточнили в ведомстве.

В перечень вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".
Персональные ограничения также отныне действуют в отношении сотрудников британских психологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией". Среди них Королевский институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и исследовательский институт "Сивитас".
Мужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России, пишут СМИ
8 сентября, 11:17
Как отметили в российском МИД, "работа над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена".
В начале сентября США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным национального агентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании. Им запретили въезд в страны и заморозили активы.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Англичанка гадит. Но уже не России, а себе
4 августа, 08:00
 
ПолитикаРоссияВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала