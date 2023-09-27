Россия расширила санкции против Британии
РФ расширила список персональных санкций против Великобритании на 23 человека
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Москве
Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД.
«
"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса <...> принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", — уточнили в ведомстве.
В перечень вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".
Персональные ограничения также отныне действуют в отношении сотрудников британских психологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией". Среди них Королевский институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и исследовательский институт "Сивитас".
Как отметили в российском МИД, "работа над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена".
В начале сентября США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным национального агентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании. Им запретили въезд в страны и заморозили активы.