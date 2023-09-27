https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898878082.html

Россия расширила санкции против Британии

Россия расширила санкции против Британии - РИА Новости, 27.09.2023

Россия расширила санкции против Британии

Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:49

2023-09-27T09:49

2023-09-27T10:47

политика

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва добавила 23 человека в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД."В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса <...> принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", — уточнили в ведомстве.В перечень вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".Персональные ограничения также отныне действуют в отношении сотрудников британских психологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией". Среди них Королевский институт оборонных исследований, Фонд Генри Джексона и исследовательский институт "Сивитас".Как отметили в российском МИД, "работа над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена".В начале сентября США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным национального агентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании. Им запретили въезд в страны и заморозили активы.

https://ria.ru/20230908/hsbc-1894918410.html

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

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великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)