https://ria.ru/20230927/saakashvili-1898849529.html
Экс-жена Саакашвили сообщила, что "психологически смогла" навестить его
Экс-жена Саакашвили сообщила, что "психологически смогла" навестить его - РИА Новости, 27.09.2023
Экс-жена Саакашвили сообщила, что "психологически смогла" навестить его
Бывшая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс сообщила, что впервые за два года "психологически смогла" навестить его. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T00:57
2023-09-27T00:57
2023-09-27T00:57
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ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Бывшая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс сообщила, что впервые за два года "психологически смогла" навестить его. "Мне понадобилось два года, чтобы я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня прошла наша долгосрочная встреча и чистосердечный разговор. Желаю ему свободу, здоровье и счастье. Мы больше не вместе", – написала она в соцсети. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки в тюрьме. Перед приездом в Грузию Саакашвили опубликовал видео с депутатом верховной рады Украины Елизаветой Ясько, в котором они признались, что у них отношения. Тогда Руловс сообщала, что появление новой возлюбленной экс-президента стало для нее неожиданностью, а форма информирования – неприемлемой. Через некоторое время, уже находясь в Грузии, Саакашвили заявил, что у него и у известной грузинской певицы Софы Нижарадзе есть дочь. О его тайном романе с артисткой в грузинской прессе писали еще во времена президентства Саакашвили. В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили появилась дочь от Ясько. В июле Саакашвили заявил, что его личная жизнь "сейчас и в будущем полностью связана с Софо".
https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
Экс-жена Саакашвили сообщила, что "психологически смогла" навестить его
Экс-жена Саакашвили заявила, что впервые "психологически смогла" навестить его
ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Бывшая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс сообщила, что впервые за два года "психологически смогла" навестить его.
«
"Мне понадобилось два года, чтобы я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня прошла наша долгосрочная встреча и чистосердечный разговор. Желаю ему свободу, здоровье и счастье. Мы больше не вместе", – написала она в соцсети.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки в тюрьме.
Перед приездом в Грузию Саакашвили опубликовал видео с депутатом верховной рады Украины Елизаветой Ясько
, в котором они признались, что у них отношения. Тогда Руловс сообщала, что появление новой возлюбленной экс-президента стало для нее неожиданностью, а форма информирования – неприемлемой.
Через некоторое время, уже находясь в Грузии, Саакашвили заявил, что у него и у известной грузинской певицы Софы Нижарадзе есть дочь. О его тайном романе с артисткой в грузинской прессе писали еще во времена президентства Саакашвили.
В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили появилась дочь от Ясько. В июле Саакашвили заявил, что его личная жизнь "сейчас и в будущем полностью связана с Софо".
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию