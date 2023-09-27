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Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России - РИА Новости, 27.09.2023
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17:12 27.09.2023
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Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России
Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России - РИА Новости, 27.09.2023
Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России
Руководители ВТБ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров", сообщает пресс-служба банка со ссылкой на ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров России и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:12
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители ВТБ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров", сообщает пресс-служба банка со ссылкой на ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров России и Издательского дома "КоммерсантЪ". Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях. Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли: первый заместитель президента-председателя правления ВТБ (номинация "Топ-100 финансовых директоров") Дмитрий Пьянов; заместитель президента-председателя правления (номинация "Топ-25 директоров по цифровой трансформации") Вадим Кулик, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка (номинация "Топ-100 директоров по персоналу") Глеб Ермаков, начальник управления закупок – вице-президент ВТБ (номинация "Топ-25 директоров по закупкам") Илья Веткин, говорится в сообщении. Кроме того, в тройку лидеров в своих категориях вошли и другие топ-менеджеры банка: начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева - в номинации "Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности", заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент Сергей Безбогов - в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям", начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент Леонид Вакеев - в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами" и руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь Евгений Игнатьев - в номинации "Топ-50 директоров по корпоративному управлению".
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втб, новости компаний - экономика, россия
ВТБ, Новости компаний - Экономика, Россия

Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители ВТБ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров", сообщает пресс-служба банка со ссылкой на ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров России и Издательского дома "КоммерсантЪ".
Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях. Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли: первый заместитель президента-председателя правления ВТБ (номинация "Топ-100 финансовых директоров") Дмитрий Пьянов; заместитель президента-председателя правления (номинация "Топ-25 директоров по цифровой трансформации") Вадим Кулик, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка (номинация "Топ-100 директоров по персоналу") Глеб Ермаков, начальник управления закупок – вице-президент ВТБ (номинация "Топ-25 директоров по закупкам") Илья Веткин, говорится в сообщении.
Кроме того, в тройку лидеров в своих категориях вошли и другие топ-менеджеры банка: начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева - в номинации "Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности", заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент Сергей Безбогов - в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям", начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент Леонид Вакеев - в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами" и руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь Евгений Игнатьев - в номинации "Топ-50 директоров по корпоративному управлению".
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