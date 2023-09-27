https://ria.ru/20230927/rukovoditeli-1899005884.html

Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России

Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России - РИА Новости, 27.09.2023

Руководители ВТБ вошли в топ-1000 лучших менеджеров России

Руководители ВТБ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров", сообщает пресс-служба банка со ссылкой на ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров России и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:12

2023-09-27T17:12

2023-09-27T17:12

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители ВТБ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров", сообщает пресс-служба банка со ссылкой на ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров России и Издательского дома "КоммерсантЪ". Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях. Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли: первый заместитель президента-председателя правления ВТБ (номинация "Топ-100 финансовых директоров") Дмитрий Пьянов; заместитель президента-председателя правления (номинация "Топ-25 директоров по цифровой трансформации") Вадим Кулик, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка (номинация "Топ-100 директоров по персоналу") Глеб Ермаков, начальник управления закупок – вице-президент ВТБ (номинация "Топ-25 директоров по закупкам") Илья Веткин, говорится в сообщении. Кроме того, в тройку лидеров в своих категориях вошли и другие топ-менеджеры банка: начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева - в номинации "Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности", заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент Сергей Безбогов - в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям", начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент Леонид Вакеев - в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами" и руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь Евгений Игнатьев - в номинации "Топ-50 директоров по корпоративному управлению".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, россия