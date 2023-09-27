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Нацсовет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину - РИА Новости, 27.09.2023
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16:07 27.09.2023 (обновлено: 22:01 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/reeksport-1898987479.html
Нацсовет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину
Нацсовет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину - РИА Новости, 27.09.2023
Нацсовет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину
Большая палата парламента Швейцарии отклонила инициативу смягчить условия реэкспорта швейцарского оружия в страны, участвующие в военных конфликтах, следует из... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:07
2023-09-27T22:01
швейцария
украина
россия
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
в мире
германия
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ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Большая палата парламента Швейцарии отклонила инициативу смягчить условия реэкспорта швейцарского оружия в страны, участвующие в военных конфликтах, следует из пресс-релиза органа законодательной власти."Национальный совет не хочет общего смягчения правил, регулирующих реэкспорт швейцарского оружия в страны, участвующие в конфликтах. В среду он отклонил парламентскую инициативу кантонов 135 голосами против 48", — говорится в тексте документа.К странам, участвующим в конфликтах, относится в том числе Украина.Во вторник так называемая малая палата швейцарского парламента одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей их продажи Германии. Речь идет о передаче части списанных танков компании-производителю — немецкому концерну Rheinmetall. Большая палата — Национальный совет — одобрила инициативу в июне.Дальнейшие шаги по сделке будет принимать правительство страны, однако законодательство нейтральной Швейцарии не позволяет осуществлять реэкспорт купленной у нее техники.В феврале министры экономики и обороны ФРГ Роберт Хабек и Борис Писториус заверили швейцарскую сторону, что танки не отправят на Украину, а оставят в Германии или партнеров по НАТО и ЕС.Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружениями "станут законными целями для России". По его словам, члены-альянса также участвуют в конфликте "подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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швейцария, украина, россия, сергей лавров, нато, в мире, германия, роберт хабек, борис писториус, евросоюз
Швейцария, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Роберт Хабек, Борис Писториус, Евросоюз
Нацсовет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIТанк Leopard 2 швейцарской армии
Танк Leopard 2 швейцарской армии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Танк Leopard 2 швейцарской армии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости. Большая палата парламента Швейцарии отклонила инициативу смягчить условия реэкспорта швейцарского оружия в страны, участвующие в военных конфликтах, следует из пресс-релиза органа законодательной власти.
"Национальный совет не хочет общего смягчения правил, регулирующих реэкспорт швейцарского оружия в страны, участвующие в конфликтах. В среду он отклонил парламентскую инициативу кантонов 135 голосами против 48", — говорится в тексте документа.
К странам, участвующим в конфликтах, относится в том числе Украина.
Во вторник так называемая малая палата швейцарского парламента одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей их продажи Германии. Речь идет о передаче части списанных танков компании-производителю — немецкому концерну Rheinmetall. Большая палата — Национальный совет — одобрила инициативу в июне.
Дальнейшие шаги по сделке будет принимать правительство страны, однако законодательство нейтральной Швейцарии не позволяет осуществлять реэкспорт купленной у нее техники.
В феврале министры экономики и обороны ФРГ Роберт Хабек и Борис Писториус заверили швейцарскую сторону, что танки не отправят на Украину, а оставят в Германии или партнеров по НАТО и ЕС.
Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружениями "станут законными целями для России". По его словам, члены-альянса также участвуют в конфликте "подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОВ миреГерманияРоберт ХабекБорис ПисториусЕвросоюз
 
 
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