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В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300
В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300 - РИА Новости, 27.09.2023
В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300
Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает в среду Болгарское национальное... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:10
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает в среду Болгарское национальное радио (БНР). Проект о безвозмездной передаче неисправных ракет С-300 подготовили крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а также Движение за права и свободы (ДПС). Во вторник эту инициативу одобрил парламентский комитет по делам обороны. "Все принято, и тема закрыта…", - заявил в кулуарах парламента после закрытого заседания медиамагнат Делян Пеевски, депутат от ДПС. Как отмечается, в ходе заседания зал покинули депутаты-социалисты, выступавшие против передачи ракет С-300. Точное количество неисправных ракет, которые будут переданы Украине, предстоит определить министерству обороны, поддержавшему проект. Как сообщили в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам.
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украина, болгария, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Болгария, В мире
В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300
БНР: парламент Болгарии одобрил план передачи Украине дефектных ракет С-300