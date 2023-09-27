https://ria.ru/20230927/rakety-1898965883.html

В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300

В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300 - РИА Новости, 27.09.2023

В Болгарии одобрили план передачи Украине дефектных ракет С-300

Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает в среду Болгарское национальное... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:10

2023-09-27T15:10

2023-09-27T15:10

специальная военная операция на украине

украина

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129888/54/1298885489_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_36166235d09f8419c3c3703552610709.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает в среду Болгарское национальное радио (БНР). Проект о безвозмездной передаче неисправных ракет С-300 подготовили крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а также Движение за права и свободы (ДПС). Во вторник эту инициативу одобрил парламентский комитет по делам обороны. "Все принято, и тема закрыта…", - заявил в кулуарах парламента после закрытого заседания медиамагнат Делян Пеевски, депутат от ДПС. Как отмечается, в ходе заседания зал покинули депутаты-социалисты, выступавшие против передачи ракет С-300. Точное количество неисправных ракет, которые будут переданы Украине, предстоит определить министерству обороны, поддержавшему проект. Как сообщили в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам.

https://ria.ru/20230926/rakety-1898707434.html

https://ria.ru/20230822/oruzhie-1891462323.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, болгария, в мире