https://ria.ru/20230927/raketa-1898919355.html

В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300

В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023

В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300

Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 найдены в поле недалеко от села Кицканы в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:38

2023-09-27T12:38

2023-09-27T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

тирасполь

зрк с-300

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898919714_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_12a049aef48c6e4711039275da51a767.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 найдены в поле недалеко от села Кицканы в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики в Telegram-канале. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков заявил, что 25 сентября были обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По словам Белякова, обломки ракеты упали в селе Кицканы по улице Юности примерно в час ночи. Кицканы находятся в 10 километрах от Тирасполя. Разрушений и пострадавших нет. Отмечается, что вечером 26 сентября во время полевых работ один из жителей Кицкан заметил два металлических предмета цилиндрической формы. Один из них длиной около трех метров. "При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части все той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов села Кицканы", - говорится в сообщении. Обломки ракеты с места происшествия изъяты.

https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тирасполь, зрк с-300, приднестровская молдавская республика