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В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023
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12:38 27.09.2023 (обновлено: 12:47 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/raketa-1898919355.html
В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300
В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023
В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300
Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 найдены в поле недалеко от села Кицканы в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:38
2023-09-27T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
тирасполь
зрк с-300
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 найдены в поле недалеко от села Кицканы в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики в Telegram-канале. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков заявил, что 25 сентября были обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По словам Белякова, обломки ракеты упали в селе Кицканы по улице Юности примерно в час ночи. Кицканы находятся в 10 километрах от Тирасполя. Разрушений и пострадавших нет. Отмечается, что вечером 26 сентября во время полевых работ один из жителей Кицкан заметил два металлических предмета цилиндрической формы. Один из них длиной около трех метров. "При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части все той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов села Кицканы", - говорится в сообщении. Обломки ракеты с места происшествия изъяты.
https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html
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в мире, тирасполь, зрк с-300, приднестровская молдавская республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тирасполь, ЗРК С-300, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье нашли оставшиеся обломки упавшей два дня назад ракеты С-300

Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 нашли под Кицканами в ПМР

© Фото : Пресс-центр МВД ПМРОбломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье
Обломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Пресс-центр МВД ПМР
Обломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Оставшиеся обломки упавшей 25 сентября ракеты С-300 найдены в поле недалеко от села Кицканы в Приднестровье, сообщает пресс-центр МВД непризнанной республики в Telegram-канале.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной республики Олег Беляков заявил, что 25 сентября были обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По словам Белякова, обломки ракеты упали в селе Кицканы по улице Юности примерно в час ночи. Кицканы находятся в 10 километрах от Тирасполя. Разрушений и пострадавших нет.
© Фото : Пресс-центр МВД ПМРОбломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье
Обломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Пресс-центр МВД ПМР
Обломки ракеты С-300, найденные близ села Кицканы в Приднестровье
Отмечается, что вечером 26 сентября во время полевых работ один из жителей Кицкан заметил два металлических предмета цилиндрической формы. Один из них длиной около трех метров. "При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части все той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов села Кицканы", - говорится в сообщении.
Обломки ракеты с места происшествия изъяты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТираспольЗРК С-300Приднестровская Молдавская Республика
 
 
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