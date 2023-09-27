https://ria.ru/20230927/puteshestviya-1898809995.html

Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой

Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой

Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию, сообщает Туту. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:24

2023-09-27T03:24

2023-09-27T03:24

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию, сообщает Туту.За месяц до поездки нужно купить билеты, сравнив цену на перелет, путешествие на поезде, машине или автобусе. Тут же придется определиться с количеством вещей — от этого зависит тариф. Эксперты и опытные путешественники советуют предварительно поискать купоны, промокоды, акционные предложения, проверить возможность использовать кешбэка, а также сразу уточнять важные параметры бронирования: аэропорт вылета и прибытия, условия проживания в отеле. Следующий шаг — подготовка документов для визы, при необходимости — изучение требований к транзитным пассажирам или получение пропуска в погранзону. При путешествии на машине или с животными, нужно заранее пройти техосмотр и сделать справки для питомцев.В этот же период изучите таможенные правила, проверьте сроки действия паспортов, виз, водительских прав, доверенности на детей, вакцинации. Купите медстраховку. Сохраните номера экстренных служб и консульств России в стране назначения.Узнайте, будут ли работать ваши банковские карты в другом государстве. Купите валюту. Присмотрите местную сим-карту и подходящий тариф. Установите конвертер валют или аналогичные приложения, а также приложение для перевода с офлайн-словарем.Начните следить за новостями, чтобы забастовки в стране назначения и долгие праздники и выходные не стали неожиданными. Определитесь с транспортом, которым воспользуетесь: изучите цены на такси и аренду авто, выберете проездной. Купите переходник для розеток.Сохраните в телефон и распечатайте информацию о стране и советы, что посмотреть, где пообедать и прочите лайфхаки. Зарегистрируйтесь в тематических группах в соцсетях, где местные делятся полезной информацией. Составьте программу тура.За неделю до поездки сохраните в телефоне билеты и подтверждения бронирования гостиницы. Отправьте себе на почту или в мессенджер копии важных личных документов и бумаг для путешествия. Речь о паспорте, страховке, билетах, номера телефонов.Забронируйте экскурсии, купите входные билеты в музеи.Составьте список необходимых вещей. Перелейте жидкости для ручной клади в бутылочки объемом до 100 миллилитров. Скачайте книги и фильмы, которые планируете посмотреть. Пополните счет мобильного телефона и освободите в его памяти место для фотографий. Соберите багаж, взвесьте и измерьте его.В этот период стоит избавиться от скоропортящихся продуктов в доме, оплатить коммунальные счета, приостановить подписки. Если животные остаются дома, нужно найти тех, кто присмотрит за ними и растениями. Предупредите надежных соседей об отсутствии определенное время.Напишите записку для близких: куда вы уехали, сроки поездки, номера рейсов, названия отелей, контакты для экстренной связи, инструкция для форс-мажорных ситуаций.За день до отъезда зарегистрируйтесь на рейс, уточните терминалы вылета и прилета, снимите наличные на мелкие расходы, купите еду и напитки в дорогу, установите приложения авиакомпаний и локальных онлайн-сервисов — такси, доставка еды, скидки. Скачайте офлайн-карты городов.Перед выходом из дома проверьте необходимые документы, деньги, телефоны и ключи. Выясните статус рейса. Отключите от сети неиспользуемые электроприборы, выбросите мусор, полейте цветы, закройте окна, перекройте воду, выключите свет. Напомните о поездке близким людям или родственникам.Опытные путешественники также советуют "проверить на сайтах оплату налогов и штрафов ГАИ", "поставить миски с водой вокруг цветов, чтобы воздух был влажным", "при поездке по РФ часть вещей можно отправить заранее почтой, а необходимые покупки сделать на маркетплейсах в пункт выдачи у отеля", "оставить дома немного налички" и даже "написать завещание".

https://ria.ru/20230926/puteshestviya-1898696289.html

https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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