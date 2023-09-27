https://ria.ru/20230927/puteshestviya-1898809995.html
Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой
Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой - РИА Новости, 27.09.2023
Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой
Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию, сообщает Туту. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:24
2023-09-27T03:24
2023-09-27T03:24
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию, сообщает Туту.За месяц до поездки нужно купить билеты, сравнив цену на перелет, путешествие на поезде, машине или автобусе. Тут же придется определиться с количеством вещей — от этого зависит тариф. Эксперты и опытные путешественники советуют предварительно поискать купоны, промокоды, акционные предложения, проверить возможность использовать кешбэка, а также сразу уточнять важные параметры бронирования: аэропорт вылета и прибытия, условия проживания в отеле. Следующий шаг — подготовка документов для визы, при необходимости — изучение требований к транзитным пассажирам или получение пропуска в погранзону. При путешествии на машине или с животными, нужно заранее пройти техосмотр и сделать справки для питомцев.В этот же период изучите таможенные правила, проверьте сроки действия паспортов, виз, водительских прав, доверенности на детей, вакцинации. Купите медстраховку. Сохраните номера экстренных служб и консульств России в стране назначения.Узнайте, будут ли работать ваши банковские карты в другом государстве. Купите валюту. Присмотрите местную сим-карту и подходящий тариф. Установите конвертер валют или аналогичные приложения, а также приложение для перевода с офлайн-словарем.Начните следить за новостями, чтобы забастовки в стране назначения и долгие праздники и выходные не стали неожиданными. Определитесь с транспортом, которым воспользуетесь: изучите цены на такси и аренду авто, выберете проездной. Купите переходник для розеток.Сохраните в телефон и распечатайте информацию о стране и советы, что посмотреть, где пообедать и прочите лайфхаки. Зарегистрируйтесь в тематических группах в соцсетях, где местные делятся полезной информацией. Составьте программу тура.За неделю до поездки сохраните в телефоне билеты и подтверждения бронирования гостиницы. Отправьте себе на почту или в мессенджер копии важных личных документов и бумаг для путешествия. Речь о паспорте, страховке, билетах, номера телефонов.Забронируйте экскурсии, купите входные билеты в музеи.Составьте список необходимых вещей. Перелейте жидкости для ручной клади в бутылочки объемом до 100 миллилитров. Скачайте книги и фильмы, которые планируете посмотреть. Пополните счет мобильного телефона и освободите в его памяти место для фотографий. Соберите багаж, взвесьте и измерьте его.В этот период стоит избавиться от скоропортящихся продуктов в доме, оплатить коммунальные счета, приостановить подписки. Если животные остаются дома, нужно найти тех, кто присмотрит за ними и растениями. Предупредите надежных соседей об отсутствии определенное время.Напишите записку для близких: куда вы уехали, сроки поездки, номера рейсов, названия отелей, контакты для экстренной связи, инструкция для форс-мажорных ситуаций.За день до отъезда зарегистрируйтесь на рейс, уточните терминалы вылета и прилета, снимите наличные на мелкие расходы, купите еду и напитки в дорогу, установите приложения авиакомпаний и локальных онлайн-сервисов — такси, доставка еды, скидки. Скачайте офлайн-карты городов.Перед выходом из дома проверьте необходимые документы, деньги, телефоны и ключи. Выясните статус рейса. Отключите от сети неиспользуемые электроприборы, выбросите мусор, полейте цветы, закройте окна, перекройте воду, выключите свет. Напомните о поездке близким людям или родственникам.Опытные путешественники также советуют "проверить на сайтах оплату налогов и штрафов ГАИ", "поставить миски с водой вокруг цветов, чтобы воздух был влажным", "при поездке по РФ часть вещей можно отправить заранее почтой, а необходимые покупки сделать на маркетплейсах в пункт выдачи у отеля", "оставить дома немного налички" и даже "написать завещание".
https://ria.ru/20230926/puteshestviya-1898696289.html
https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
https://ria.ru/20230816/puteshestviya-1890284839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать перед поездкой
Эксперты составили чек-лист вещей, необходимых сделать перед поездкой за рубеж
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию, сообщает Туту.
За месяц до поездки нужно купить билеты, сравнив цену на перелет, путешествие на поезде, машине или автобусе. Тут же придется определиться с количеством вещей — от этого зависит тариф. Эксперты и опытные путешественники советуют предварительно поискать купоны, промокоды, акционные предложения, проверить возможность использовать кешбэка, а также сразу уточнять важные параметры бронирования: аэропорт вылета и прибытия, условия проживания в отеле.
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Следующий шаг — подготовка документов для визы, при необходимости — изучение требований к транзитным пассажирам или получение пропуска в погранзону. При путешествии на машине или с животными, нужно заранее пройти техосмотр и сделать справки для питомцев.
В этот же период изучите таможенные правила, проверьте сроки действия паспортов, виз, водительских прав, доверенности на детей, вакцинации. Купите медстраховку. Сохраните номера экстренных служб и консульств России
в стране назначения.
Узнайте, будут ли работать ваши банковские карты в другом государстве. Купите валюту. Присмотрите местную сим-карту и подходящий тариф. Установите конвертер валют или аналогичные приложения, а также приложение для перевода с офлайн-словарем.
Начните следить за новостями, чтобы забастовки в стране назначения и долгие праздники и выходные не стали неожиданными. Определитесь с транспортом, которым воспользуетесь: изучите цены на такси и аренду авто, выберете проездной. Купите переходник для розеток.
Сохраните в телефон и распечатайте информацию о стране и советы, что посмотреть, где пообедать и прочите лайфхаки. Зарегистрируйтесь в тематических группах в соцсетях, где местные делятся полезной информацией. Составьте программу тура.
За неделю до поездки сохраните в телефоне билеты и подтверждения бронирования гостиницы. Отправьте себе на почту или в мессенджер копии важных личных документов и бумаг для путешествия. Речь о паспорте, страховке, билетах, номера телефонов.
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Забронируйте экскурсии, купите входные билеты в музеи.
Составьте список необходимых вещей. Перелейте жидкости для ручной клади в бутылочки объемом до 100 миллилитров. Скачайте книги и фильмы, которые планируете посмотреть. Пополните счет мобильного телефона и освободите в его памяти место для фотографий. Соберите багаж, взвесьте и измерьте его.
В этот период стоит избавиться от скоропортящихся продуктов в доме, оплатить коммунальные счета, приостановить подписки. Если животные остаются дома, нужно найти тех, кто присмотрит за ними и растениями. Предупредите надежных соседей об отсутствии определенное время.
Напишите записку для близких: куда вы уехали, сроки поездки, номера рейсов, названия отелей, контакты для экстренной связи, инструкция для форс-мажорных ситуаций.
За день до отъезда зарегистрируйтесь на рейс, уточните терминалы вылета и прилета, снимите наличные на мелкие расходы, купите еду и напитки в дорогу, установите приложения авиакомпаний и локальных онлайн-сервисов — такси, доставка еды, скидки. Скачайте офлайн-карты городов.
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Перед выходом из дома проверьте необходимые документы, деньги, телефоны и ключи. Выясните статус рейса. Отключите от сети неиспользуемые электроприборы, выбросите мусор, полейте цветы, закройте окна, перекройте воду, выключите свет. Напомните о поездке близким людям или родственникам.
Опытные путешественники также советуют "проверить на сайтах оплату налогов и штрафов ГАИ
", "поставить миски с водой вокруг цветов, чтобы воздух был влажным", "при поездке по РФ часть вещей можно отправить заранее почтой, а необходимые покупки сделать на маркетплейсах в пункт выдачи у отеля", "оставить дома немного налички" и даже "написать завещание".
Эксперты составили список вещей, необходимых в любом путешествии