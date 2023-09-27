https://ria.ru/20230927/programma-1898587417.html

Культурную программу организовали в Москве для детей из новых регионов

Культурную программу организовали в Москве для детей из новых регионов - РИА Новости, 27.09.2023

Культурную программу организовали в Москве для детей из новых регионов

Культурную программу для детей участников специальной военной операции из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей организовали в Москве 22 и 23 сентября... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:00

2023-09-27T12:00

2023-09-27T13:02

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МОСКВА, 27 сен — АНО "Россия — страна возможностей". Культурную программу для детей участников специальной военной операции из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей организовали в Москве 22 и 23 сентября. Ребята побывали на экскурсиях, сразились в интеллектуальном турнире и стали участниками благотворительного баскетбольного матча наравне со спортсменами мирового уровня, знаменитостями и политиками.Организаторами мероприятий выступили программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Благотворительный Фонд помощи детям "ШАГ ВМЕСТЕ".Проект "Другое Дело" 22 сентября провел для детей из новых регионов интерактивную игру на эрудицию и сообразительность. Участники ответили на каверзные вопросы на тему истории России, отечественного искусства, спорта, волонтерства и проверили свою грамотность."Ребята, вы – это будущее России, именно вам предстоит развивать нашу страну и управлять ей. Сегодня вы в Москве, скоро побываете и в других городах, каждый день вам будут открываться новые возможности. Не бойтесь пробовать новое, "Другое Дело" вам в этом поможет. Наш проект – это как тысяча кружков в одном месте", - обратился к юным слушателям руководитель программы развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.Также перед детьми выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Он рассказал о возможностях волонтерства в России. День завершился насыщенной экскурсионной программой по столице.Завершением путешествия стал благотворительный баскетбольный матч с участием известных политиков, спортсменов, бизнесменов. На поле вышли заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, актер театра, кино, телевидения и дубляжа Гоша Куценко и другие. К игре присоединились и ребята из новых регионов. Все гости и участники матча зарядились позитивом и отличным настроением.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUmKd76yPsЗаявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы