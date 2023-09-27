https://ria.ru/20230927/prazdnik-1898505524.html

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - РИА Новости, 27.09.2023

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

27 сентября (14 сентября по старому стилю) Русская православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из 12 главных, или РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:00

2023-09-27T03:00

2023-09-27T03:00

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27 сентября (14 сентября по старому стилю) Русская православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из 12 главных, или двунадесятых, праздников православной церкви. Обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос состоялось в царствование римского императора святого равноапостольного Константина Великого (306-337). До его правления римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить воспоминания о местах, где пострадал и воскрес Иисус Христос. Император Константин, одержавший победу над врагами в трех войнах, видел на небе знамение – Крест с надписью "Сим победиши". Он первым из римских императоров прекратил гонения на христиан. С 312 года он открыто заявлял себя как христианин (в чине оглашенного).13 июня 313 года в Никомидии был издан Эдикт двух римских императоров Константина и Лициния ("Миланский эдикт") который "даровал и христианам, и всем возможность свободно следовать той религии, какой кто пожелает".По сообщениям церковных историков IV века, мать Константина, святая равноапостольная царица Елена, отправилась по его просьбе в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с земной жизнью Христа и святой Крест, чудесное явление которого явилось для Константина символом победы над противником.Сохранились три различных версии предания об обретении этой святыни. Согласно наиболее древней, он находился под языческим святилищем Венеры. Когда оно было разрушено, обнаружились три креста, а также табличка с Креста Иисуса Христа и гвозди, которыми Он был пригвожден к орудию казни. Для того чтобы узнать, какой из крестов и есть тот, на котором был распят Господь, иерусалимский епископ Макарий предложил приложить поочередно каждый из крестов к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из них, тот Крест был поднят (воздвигнут) епископом Макарием для всеобщего обозрения.Вторая версия предания об обретении Креста, возникшая в Сирии в первой половине V века, относит это событие к III веку и говорит о том, что Крест был найден Протоникой – женой императора Клавдия II (269-270), а затем спрятан и вновь найден в IV веке.Третья версия, также возникшая в V веке в Сирии, сообщает, что царица Елена пыталась узнать место пребывания Креста у иерусалимских иудеев, и один престарелый еврей по имени Иуда указал это место – храм Венеры. Елена повелела разрушить храм и провести раскопки. Были найдены три креста. Явить Крест Христов помогло чудо – воскрешение через прикосновение к Истинному Древу мертвеца, которого проносили мимо. Иуда же впоследствии принял христианство с именем Кириак и стал епископом Иерусалима. Эта версия стала наиболее распространенной.Точная дата обретения Креста Господня неизвестна, предположительно событие имело место в 325 или 326 году.После обретения святого Креста император Константин начал строительство ряда храмов, где должны были совершаться торжественные богослужения. Около 335 года была освящена воздвигнутая непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба Господня, где был распят и погребен Иисус Христос, большая базилика Мартириум. День Обновления (т.е. освящения) Мартириума, а также ротонды Воскресения (Гроба Господня) и других построек на месте распятия и воскресения Иисуса Христа 13 или 14 сентября (по старому стилю) стал ежегодно торжественно праздноваться, а воспоминание обретения Креста вошло в праздник Обновления.В конце IV века праздник Обновления в иерусалимской церкви был одним из трех главных в году наряду с Пасхой и Богоявлением, его отмечали восемь дней.Начиная с VI века праздник Обретения Креста Господня (Крестовоздвижение) становился все более важным, чем праздник Обновления. Впоследствии именно Крестовоздвижение стало основным праздником. День же Обновления хотя и сохранился в богослужебных книгах вплоть до наших дней, стал предпраздничным днем перед Крестовоздвижением.Само слово "воздвижение" (греч. ypsosis) впервые встречается у христианского писателя Александра Монаха (527-565), автора похвального слова Кресту, которое должно читаться на праздник Крестовоздвижения согласно многим литургическим памятникам византийской традиции (включая современные русские богослужебные книги).В этот праздник совершается Всенощное бдение и Литургия.Во время утрени Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре. Кульминацией богослужения праздника Обретения Креста Господня является момент, когда священник или епископ в фиолетовом облачении выносит Крест. Все молящиеся в храме прикладываются к нему, а предстоятель помазывает их святым елеем (маслом). Во время общего поклонения Кресту поется тропарь (краткое молитвенное песнопение): "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".Крест лежит на аналое (подставка для икон или богослужебных книг) до 4 октября – дня отдания Воздвижения. На отдание праздника священник уносит крест в алтарь.Для христиан крест является символом искупительной жертвы Иисуса Христа. Отмечая этот праздник, христиане проникаются осознанием того, что они чтят этот символ, принимая обет смиренно нести "свой крест", целиком полагаясь на волю Божию.В Иерусалимском уставе начиная с его редакций XII-XIII веков стало появляться указание на пост в день Крестовоздвижения. И хотя, по свидетельству святых отцов, пост в этот праздник пост нигде не обозначен, он является общепринятой практикой.В народе этот день еще называли "капустницей", так как с него начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние "вечеринки", называвшиеся капустниками. Также на этот праздник был обычай воздвигать кресты на строящихся храмах. Совершали крестные ходы вокруг сел и деревень, чтобы оградиться от всякого зла на весь год.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, русская православная церковь, религиозные праздники