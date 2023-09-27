Рейтинг@Mail.ru
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 27.09.2023 (обновлено: 18:02 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/pozitsii-1899004744.html
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР
Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:08
2023-09-27T18:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:229:2989:1910_1920x0_80_0_0_c32d8d3320cd685885768cd9c8312186.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.&quot;С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества. &lt;...&gt; Фиксируем улучшения на северном фланге в районе населенного пункта Орехово-Василевка&quot;, — сказал он в видеообращении.Село Орехово-Василевка находится к северу от Артемовска.Минобороны в сегодняшней сводке также сообщило о двух отраженных атаках ВСУ в районе на Краснолиманском направлении и поражении места скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназа "Азов"* у Серебрянского лесничества.Кроме того, Пушилин заявил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении. Там, по его словам, на 150 метров "увеличена серая зона" в районе бывшего населенного пункта Красногоровка. Авдеевка — контролируемый Киевом населенный пункт в Донбассе, в котором находится укрепрайон ВСУ. С его территории украинские военные ведут обстрелы Донецка и окрестностей. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d1b70f431b75a70b7d85a312e9586e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР

Пушилин: ВС России улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества и Авдеевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
«

"С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества. <...> Фиксируем улучшения на северном фланге в районе населенного пункта Орехово-Василевка", — сказал он в видеообращении.

Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
19 сентября, 08:00
Село Орехово-Василевка находится к северу от Артемовска.
Минобороны в сегодняшней сводке также сообщило о двух отраженных атаках ВСУ в районе на Краснолиманском направлении и поражении места скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназа "Азов"* у Серебрянского лесничества.
Кроме того, Пушилин заявил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении. Там, по его словам, на 150 метров "увеличена серая зона" в районе бывшего населенного пункта Красногоровка.
Авдеевка — контролируемый Киевом населенный пункт в Донбассе, в котором находится укрепрайон ВСУ. С его территории украинские военные ведут обстрелы Донецка и окрестностей. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДенис ПушилинБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала