https://ria.ru/20230927/pozitsii-1899004744.html

Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР

Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023

Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР

Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:08

2023-09-27T17:08

2023-09-27T18:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

денис пушилин

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

артемовск

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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества. <...> Фиксируем улучшения на северном фланге в районе населенного пункта Орехово-Василевка", — сказал он в видеообращении.Село Орехово-Василевка находится к северу от Артемовска.Минобороны в сегодняшней сводке также сообщило о двух отраженных атаках ВСУ в районе на Краснолиманском направлении и поражении места скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназа "Азов"* у Серебрянского лесничества.Кроме того, Пушилин заявил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении. Там, по его словам, на 150 метров "увеличена серая зона" в районе бывшего населенного пункта Красногоровка. Авдеевка — контролируемый Киевом населенный пункт в Донбассе, в котором находится укрепрайон ВСУ. С его территории украинские военные ведут обстрелы Донецка и окрестностей. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

донецкая народная республика

артемовск

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вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск