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Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР
Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:08
2023-09-27T17:08
2023-09-27T18:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества и у Орехово-Василевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества. <...> Фиксируем улучшения на северном фланге в районе населенного пункта Орехово-Василевка", — сказал он в видеообращении.Село Орехово-Василевка находится к северу от Артемовска.Минобороны в сегодняшней сводке также сообщило о двух отраженных атаках ВСУ в районе на Краснолиманском направлении и поражении места скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназа "Азов"* у Серебрянского лесничества.Кроме того, Пушилин заявил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении. Там, по его словам, на 150 метров "увеличена серая зона" в районе бывшего населенного пункта Красногоровка. Авдеевка — контролируемый Киевом населенный пункт в Донбассе, в котором находится укрепрайон ВСУ. С его территории украинские военные ведут обстрелы Донецка и окрестностей. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.
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вооруженные силы рф, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Российские войска улучшили позиции на нескольких участках фронта в ДНР
Пушилин: ВС России улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества и Авдеевки