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В Щелкове загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.09.2023
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02:29 27.09.2023
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В Щелкове загорелся жилой дом
В Щелкове загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.09.2023
В Щелкове загорелся жилой дом
Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:29
2023-09-27T02:29
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. "В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский, улица Комсомольская, дом 16", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.
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щелково
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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Россия
В Щелкове загорелся жилой дом

МЧС: в подмосковном Щелкове загорелся жилой дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский, улица Комсомольская, дом 16", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.
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ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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