https://ria.ru/20230927/pozhar-1898853851.html

В Щелкове загорелся жилой дом

В Щелкове загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.09.2023

В Щелкове загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T02:29

2023-09-27T02:29

2023-09-27T02:29

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. "В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский, улица Комсомольская, дом 16", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.

https://ria.ru/20230926/mchs-1898628392.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия