https://ria.ru/20230927/pozhar-1898853851.html
В Щелкове загорелся жилой дом
В Щелкове загорелся жилой дом - РИА Новости, 27.09.2023
В Щелкове загорелся жилой дом
Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:29
2023-09-27T02:29
2023-09-27T02:29
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы. "В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский, улица Комсомольская, дом 16", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.
https://ria.ru/20230926/mchs-1898628392.html
щелково
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Россия
В Щелкове загорелся жилой дом
МЧС: в подмосковном Щелкове загорелся жилой дом
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жилой дом загорелся на Комсомольской улице в городском округе Щелково Московской области, сообщают экстренные службы.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский, улица Комсомольская, дом 16", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы четыре единицы техники и 14 спасателей.
В Уфе ликвидировали открытое горение в здании хлебокомбината