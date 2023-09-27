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Биография Станислава Позднякова - РИА Новости, 27.09.2023
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02:01 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pozdnyakov-1898496981.html
Биография Станислава Позднякова
Биография Станислава Позднякова - РИА Новости, 27.09.2023
Биография Станислава Позднякова
Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:01
2023-09-27T02:01
справки
новосибирск
станислав поздняков
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Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. В 1999 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет. С шести лет занимался плаванием, с девяти лет – фехтованием под руководством Бориса Писецкого. Первого успеха добился в 16 лет, выиграв первенство СССР среди юниоров. Выступал за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). В 1992 году был включен в состав сборной команды СНГ и дебютировал на Олимпийских играх в Барселоне (Испания). Участвовал еще в четырех Олимпийских играх (1996-2008) в составе сборной команды России.Станислав Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (Барселона, 1992, командное первенство; Атланта, США, 1996, личное и командное первенство; Сидней, Австралия, 2000, командное первенство), бронзовый призер Олимпийский игр (Афины, Греция, 2004, командное первенство); 10-кратный чемпион мира (1997, 2001, 2002, 2006, 2007 – личное первенство; 1994, 2001, 2002, 2003, 2005 – командное первенство), 13-кратный чемпион Европы (1994, 2001, 2002, 2003, 2004 – личное первенство; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 – командное первенство), пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (личное).В 2008 году завершил спортивную карьеру. С 2005 по 2010 год был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов, членом фракции "Единая Россия". С 2008 года – государственный тренер сборной команды России по фехтованию (все виды оружия). С 2009 по январь 2017 года – первый вице-президент Федерации фехтования России.С 2009 по 2016 год – вице-президент Европейской конфедерации фехтования.С 2016 по май 2022 года – президент Европейской конфедерации фехтования. В 2016-2018 годах – первый вице-президент Олимпийского комитета России.В 2018-2023 годах – председатель Комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по образованию и культуре.29 мая 2018 года Станислав Поздняков был избран президентом Олимпийского комитета России. Переизбран в 2022 году. Поздняков – подполковник Вооруженных Сил РФ (2007).Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001), орденом Почета (1997), орденом Дружбы (2006), орденом Александра Невского (2023). В 2014 году был введен в Зал славы Международной федерации фехтования. Станислав Поздняков женат, у него две дочери. София Лоханова (Позднякова) – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях (2020), двукратная чемпионка мира (2018, 2019). Анна Позднякова – форвард баскетбольного клуба "Московской баскетбольной ассоциации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, новосибирск, станислав поздняков
Справки, Новосибирск, Станислав Поздняков

Биография Станислава Позднякова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске.
В 1999 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет.
С шести лет занимался плаванием, с девяти лет – фехтованием под руководством Бориса Писецкого. Первого успеха добился в 16 лет, выиграв первенство СССР среди юниоров. Выступал за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).
В 1992 году был включен в состав сборной команды СНГ и дебютировал на Олимпийских играх в Барселоне (Испания). Участвовал еще в четырех Олимпийских играх (1996-2008) в составе сборной команды России.
Станислав Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (Барселона, 1992, командное первенство; Атланта, США, 1996, личное и командное первенство; Сидней, Австралия, 2000, командное первенство), бронзовый призер Олимпийский игр (Афины, Греция, 2004, командное первенство); 10-кратный чемпион мира (1997, 2001, 2002, 2006, 2007 – личное первенство; 1994, 2001, 2002, 2003, 2005 – командное первенство), 13-кратный чемпион Европы (1994, 2001, 2002, 2003, 2004 – личное первенство; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 – командное первенство), пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (личное).
В 2008 году завершил спортивную карьеру.
С 2005 по 2010 год был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов, членом фракции "Единая Россия".
С 2008 года – государственный тренер сборной команды России по фехтованию (все виды оружия).
С 2009 по январь 2017 года – первый вице-президент Федерации фехтования России.
С 2009 по 2016 год – вице-президент Европейской конфедерации фехтования.
С 2016 по май 2022 года – президент Европейской конфедерации фехтования.
В 2016-2018 годах – первый вице-президент Олимпийского комитета России.
В 2018-2023 годах – председатель Комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по образованию и культуре.
29 мая 2018 года Станислав Поздняков был избран президентом Олимпийского комитета России. Переизбран в 2022 году.
Поздняков – подполковник Вооруженных Сил РФ (2007).
Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001), орденом Почета (1997), орденом Дружбы (2006), орденом Александра Невского (2023).
В 2014 году был введен в Зал славы Международной федерации фехтования.
Станислав Поздняков женат, у него две дочери. София Лоханова (Позднякова) – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях (2020), двукратная чемпионка мира (2018, 2019). Анна Позднякова – форвард баскетбольного клуба "Московской баскетбольной ассоциации".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНовосибирскСтанислав Поздняков
 
 
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