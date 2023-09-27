https://ria.ru/20230927/pozdnyakov-1898496981.html
Биография Станислава Позднякова
Биография Станислава Позднякова - РИА Новости, 27.09.2023
Биография Станислава Позднякова
Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:01
2023-09-27T02:01
2023-09-27T02:01
справки
новосибирск
станислав поздняков
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Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. В 1999 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет. С шести лет занимался плаванием, с девяти лет – фехтованием под руководством Бориса Писецкого. Первого успеха добился в 16 лет, выиграв первенство СССР среди юниоров. Выступал за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). В 1992 году был включен в состав сборной команды СНГ и дебютировал на Олимпийских играх в Барселоне (Испания). Участвовал еще в четырех Олимпийских играх (1996-2008) в составе сборной команды России.Станислав Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (Барселона, 1992, командное первенство; Атланта, США, 1996, личное и командное первенство; Сидней, Австралия, 2000, командное первенство), бронзовый призер Олимпийский игр (Афины, Греция, 2004, командное первенство); 10-кратный чемпион мира (1997, 2001, 2002, 2006, 2007 – личное первенство; 1994, 2001, 2002, 2003, 2005 – командное первенство), 13-кратный чемпион Европы (1994, 2001, 2002, 2003, 2004 – личное первенство; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 – командное первенство), пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (личное).В 2008 году завершил спортивную карьеру. С 2005 по 2010 год был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов, членом фракции "Единая Россия". С 2008 года – государственный тренер сборной команды России по фехтованию (все виды оружия). С 2009 по январь 2017 года – первый вице-президент Федерации фехтования России.С 2009 по 2016 год – вице-президент Европейской конфедерации фехтования.С 2016 по май 2022 года – президент Европейской конфедерации фехтования. В 2016-2018 годах – первый вице-президент Олимпийского комитета России.В 2018-2023 годах – председатель Комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по образованию и культуре.29 мая 2018 года Станислав Поздняков был избран президентом Олимпийского комитета России. Переизбран в 2022 году. Поздняков – подполковник Вооруженных Сил РФ (2007).Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001), орденом Почета (1997), орденом Дружбы (2006), орденом Александра Невского (2023). В 2014 году был введен в Зал славы Международной федерации фехтования. Станислав Поздняков женат, у него две дочери. София Лоханова (Позднякова) – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях (2020), двукратная чемпионка мира (2018, 2019). Анна Позднякова – форвард баскетбольного клуба "Московской баскетбольной ассоциации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, новосибирск, станислав поздняков
Справки, Новосибирск, Станислав Поздняков
Российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков родился 27 сентября 1973 года
в Новосибирске.
В 1999 году окончил
Новосибирский государственный педагогический университет.
С шести лет занимался
плаванием, с девяти лет – фехтованием под руководством Бориса Писецкого. Первого успеха добился в 16 лет, выиграв первенство СССР среди юниоров. Выступал за Центральный спортивный клуб армии
(ЦСКА).
В 1992 году был включен
в состав сборной команды СНГ и дебютировал на Олимпийских играх в Барселоне (Испания). Участвовал еще в четырех Олимпийских играх (1996-2008) в составе сборной команды России.
Станислав Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (Барселона, 1992, командное первенство; Атланта, США, 1996, личное и командное первенство; Сидней, Австралия, 2000, командное первенство), бронзовый призер Олимпийский игр (Афины, Греция, 2004, командное первенство); 10-кратный чемпион мира (1997, 2001, 2002, 2006, 2007 – личное первенство; 1994, 2001, 2002, 2003, 2005 – командное первенство), 13-кратный чемпион Европы (1994, 2001, 2002, 2003, 2004 – личное первенство; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 – командное первенство), пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (личное).
В 2008 году завершил спортивную карьеру.
С 2005 по 2010 год
был депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов, членом фракции "Единая Россия".
С 2008 года
– государственный тренер сборной команды России по фехтованию (все виды оружия).
С 2009 по январь 2017 года
– первый вице-президент Федерации фехтования России.
С 2009 по 2016 год – вице-президент Европейской конфедерации фехтования.
С 2016 по май 2022 года – президент Европейской конфедерации фехтования.
В 2016-2018 годах – первый вице-президент Олимпийского комитета России.
В 2018-2023 годах – председатель Комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по образованию и культуре.
29 мая 2018 года Станислав Поздняков был избран
президентом Олимпийского комитета России. Переизбран в 2022 году
.
Поздняков – подполковник Вооруженных Сил РФ (2007).
Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017
), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001
), орденом Почета (1997
), орденом Дружбы (2006
), орденом Александра Невского (2023
).
В 2014 году
был введен
в Зал славы Международной федерации фехтования.
Станислав Поздняков женат
, у него две дочери. София Лоханова (Позднякова) – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях (2020), двукратная чемпионка мира (2018, 2019). Анна Позднякова
– форвард баскетбольного клуба "Московской баскетбольной ассоциации".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников