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Поражение Украины принесет Западу больше дохода, считает Медведчук - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/porazhenie-1899070355.html
Поражение Украины принесет Западу больше дохода, считает Медведчук
Поражение Украины принесет Западу больше дохода, считает Медведчук - РИА Новости, 27.09.2023
Поражение Украины принесет Западу больше дохода, считает Медведчук
США вполне устраивает поражение Украины, так она принесет больше дохода своим западным кураторам, считает украинский оппозиционный политик, председатель Совета... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:04
2023-09-27T23:04
специальная военная операция на украине
сша
европа
виктор медведчук
украина
владимир зеленский
анджей дуда
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США вполне устраивает поражение Украины, так она принесет больше дохода своим западным кураторам, считает украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Со ссылкой на западные СМИ он отметил, что в этом году в США Владимира Зеленского "встречали с меньшей помпой, чем в прошлом году, и его визит не принес желаемых результатов". "Однако все это уводит от ответа, кто каких целей достиг и какой сценарий за этим стоит. США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой, как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог", - написал Медведчук в своей статье для телеграмм-канала движения "Другая Украина". По его оценке, Украина - "государство-смертник: когда наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют". "Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством. Поэтому на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков и, устрашая их Путиным и Россией, потребовать новые миллиарды", - считает он. Кроме того, поражение Украины только усилит американское военное присутствие в Европе и новые заказы американскому ВПК. "Европа будет еще более послушной под страхом "российской угрозы", а Украина станет пугалом для европейских политиков", - прогнозирует Медведчук. Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда не зря сравнил Украину с утопающим. "Ее планомерно топит Запад в своих целях и настоятельно рекомендует не трепыхаться. Утопленницей Украина принесет больше дохода, нежели утопающим, которого надо спасать", - считает украинский политик.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1899043676.html
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сша, европа, виктор медведчук, украина, владимир зеленский, анджей дуда, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Европа, Виктор Медведчук, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, В мире
Поражение Украины принесет Западу больше дохода, считает Медведчук

Медведчук: поражение Украины вполне устроит Запад и принесет ему больше дохода

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США вполне устраивает поражение Украины, так она принесет больше дохода своим западным кураторам, считает украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Со ссылкой на западные СМИ он отметил, что в этом году в США Владимира Зеленского "встречали с меньшей помпой, чем в прошлом году, и его визит не принес желаемых результатов".
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"Однако все это уводит от ответа, кто каких целей достиг и какой сценарий за этим стоит. США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой, как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог", - написал Медведчук в своей статье для телеграмм-канала движения "Другая Украина".
По его оценке, Украина - "государство-смертник: когда наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют".
"Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством. Поэтому на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков и, устрашая их Путиным и Россией, потребовать новые миллиарды", - считает он.
Кроме того, поражение Украины только усилит американское военное присутствие в Европе и новые заказы американскому ВПК.
"Европа будет еще более послушной под страхом "российской угрозы", а Украина станет пугалом для европейских политиков", - прогнозирует Медведчук.
Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда не зря сравнил Украину с утопающим.
"Ее планомерно топит Запад в своих целях и настоятельно рекомендует не трепыхаться. Утопленницей Украина принесет больше дохода, нежели утопающим, которого надо спасать", - считает украинский политик.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЕвропаВиктор МедведчукУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаВ мире
 
 
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