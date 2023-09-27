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"Поражение невозможно". Стали известны сценарии конца украинского конфликта
"Поражение невозможно". Стали известны сценарии конца украинского конфликта - РИА Новости, 27.09.2023
"Поражение невозможно". Стали известны сценарии конца украинского конфликта
Поражение России в конфликте с Украиной невозможно, пишет обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:21
2023-09-27T02:21
2023-09-27T04:09
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поражение России в конфликте с Украиной невозможно, пишет обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин."Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно", — написал автор.Он отметил, что весеннее контрнаступление ВСУ полностью провалилось, что поставило под вопрос будущее конфликта. Амин добавил, что многие факторы указывают на то, что Запад полностью сменил свое отношение к поддержке Киева.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Поражение невозможно". Стали известны сценарии конца украинского конфликта
Al Arabiya: поражение России в конфликте с Киевом невозможно