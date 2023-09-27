https://ria.ru/20230927/pomosch-1898856487.html

В Приморье пострадавший от паводка бизнес получит помощь

В Приморье пострадавший от паводка бизнес получит помощь - РИА Новости, 27.09.2023

В Приморье пострадавший от паводка бизнес получит помощь

Свыше 240 предпринимателей Приморья, чей бизнес пострадал в результате паводка в августе, получат в общей сложности 244 миллиона рублей на возобновление... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:47

2023-09-27T03:47

2023-09-27T03:47

уссурийск

спасск-дальний

лесозаводск

приморский край

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891677215_0:116:3136:1880_1920x0_80_0_0_6a1f97f63333d9b156b04468c2a06d3c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Свыше 240 предпринимателей Приморья, чей бизнес пострадал в результате паводка в августе, получат в общей сложности 244 миллиона рублей на возобновление деятельности, сообщает правительство региона. "Выплаты направлены в 11 муниципалитетов региона для 241 представителя бизнеса. Как рассказали в региональном министерстве экономического развития, на текущий момент одобрена 241 заявка от предпринимателей из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Артема, Надеждинского, Спасского, Михайловского районов, а также Красноармейского, Шкотовского, Октябрьского и Черниговского округов", - говорится в сообщении. Больше всего пострадавших бизнесменов в Уссурийске. Сейчас уже около 50 человек получили в целом 27,5 миллионов рублей. В районы края перечислено 244 миллиона рублей предпринимателям, чьи заявки одобрили, вскоре бизнесмены получат деньги. Финансовая помощь бизнесу на аренду, покупку техники, ремонт помещения и другие затраты рассчитывается с учетом числа сотрудников. Если штат до пяти человек, то предприниматель получает до 500 тысяч рублей, более пяти человек – до 1 миллиона рублей. Самозанятые могут получить до 500 тысяч рублей и деньги на возмещение стоимости патента за два месяца – 50 тысяч рублей. Также бизнес может воспользоваться займами "Фонда развития Приморского края" по льготной ставке от 1% до 5% до 4,5 миллионов рублей, уже три человека взяли такие кредиты. По программе "Чрезвычайное происшествие" пострадавшие от паводка предприниматели могут взять заем в 3 миллиона рублей, самозанятые – 500 тысяч рублей под 1% в первый год и 5% годовых со второго года. В регионе действую и другие меры поддержки бизнеса. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах прошел сбор гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230925/vyplaty-1898465364.html

https://ria.ru/20230826/pavodok-1892402929.html

уссурийск

спасск-дальний

лесозаводск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уссурийск, спасск-дальний, лесозаводск, приморский край, россия, общество