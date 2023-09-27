Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов
Мюллер: правительство Польши обсуждает введение контроля на границе с Германией
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники польских правоохранительных органов на границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники польских правоохранительных органов на границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.
Он пояснил, что правительство рассматривает вопрос о контроле на польско-германской границе, так как опасается миграционного движения из Италии.
Ранее издание Politico со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что именно Германия намерена ввести контроль на границе с Польской и Чешской республиками.
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"Мы боимся, что с минуты на минуту появится движение (нелегальных мигрантов – ред.) со стороны Италии. Поэтому, мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе на своей стороне, потому что мы боимся этого движения, которое придет из Италии", - сказал Мюллер.
"Мы говорим об этой проблеме громче, чем Германия, потому что в этом контексте мы говорим о балканском пути, то есть о пути иммиграции с юга Европы. Поэтому мы начали контроль на словацком направлении", - добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что поручил главе МВД организовать контроль на польско-словацкой границе. Проверяются транспортные средства, на которых могут путешествовать мигранты, не имеющие права въезда в Польшу.