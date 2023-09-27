https://ria.ru/20230927/polsha-1898902702.html

Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов

Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов - РИА Новости, 27.09.2023

Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов

Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:32

2023-09-27T11:32

2023-09-27T11:32

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польша

германия

италия

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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. Он пояснил, что правительство рассматривает вопрос о контроле на польско-германской границе, так как опасается миграционного движения из Италии. Ранее издание Politico со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что именно Германия намерена ввести контроль на границе с Польской и Чешской республиками. "Мы боимся, что с минуты на минуту появится движение (нелегальных мигрантов – ред.) со стороны Италии. Поэтому, мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе на своей стороне, потому что мы боимся этого движения, которое придет из Италии", - сказал Мюллер. "Мы говорим об этой проблеме громче, чем Германия, потому что в этом контексте мы говорим о балканском пути, то есть о пути иммиграции с юга Европы. Поэтому мы начали контроль на словацком направлении", - добавил он. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что поручил главе МВД организовать контроль на польско-словацкой границе. Проверяются транспортные средства, на которых могут путешествовать мигранты, не имеющие права въезда в Польшу.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, германия, италия