Рейтинг@Mail.ru
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/polsha-1898902702.html
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов - РИА Новости, 27.09.2023
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:32
2023-09-27T11:32
в мире
польша
германия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759186523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77bb5f69b17fa21c54a5c2f1f9b9570c.jpg
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. Он пояснил, что правительство рассматривает вопрос о контроле на польско-германской границе, так как опасается миграционного движения из Италии. Ранее издание Politico со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что именно Германия намерена ввести контроль на границе с Польской и Чешской республиками. "Мы боимся, что с минуты на минуту появится движение (нелегальных мигрантов – ред.) со стороны Италии. Поэтому, мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе на своей стороне, потому что мы боимся этого движения, которое придет из Италии", - сказал Мюллер. "Мы говорим об этой проблеме громче, чем Германия, потому что в этом контексте мы говорим о балканском пути, то есть о пути иммиграции с юга Европы. Поэтому мы начали контроль на словацком направлении", - добавил он. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что поручил главе МВД организовать контроль на польско-словацкой границе. Проверяются транспортные средства, на которых могут путешествовать мигранты, не имеющие права въезда в Польшу.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
польша
германия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759186523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28dc78e873e5a68c55db8d22cfd30bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, италия
В мире, Польша, Германия, Италия
Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за нелегалов

Мюллер: правительство Польши обсуждает введение контроля на границе с Германией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники польских правоохранительных органов на границе
Сотрудники польских правоохранительных органов на границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудники польских правоохранительных органов на границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Польша может ввести контроль на границе с Германией из-за проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.
Он пояснил, что правительство рассматривает вопрос о контроле на польско-германской границе, так как опасается миграционного движения из Италии.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
Ранее издание Politico со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что именно Германия намерена ввести контроль на границе с Польской и Чешской республиками.
«
"Мы боимся, что с минуты на минуту появится движение (нелегальных мигрантов – ред.) со стороны Италии. Поэтому, мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе на своей стороне, потому что мы боимся этого движения, которое придет из Италии", - сказал Мюллер.
"Мы говорим об этой проблеме громче, чем Германия, потому что в этом контексте мы говорим о балканском пути, то есть о пути иммиграции с юга Европы. Поэтому мы начали контроль на словацком направлении", - добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что поручил главе МВД организовать контроль на польско-словацкой границе. Проверяются транспортные средства, на которых могут путешествовать мигранты, не имеющие права въезда в Польшу.
Мигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
19 сентября, 10:22
 
В миреПольшаГерманияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала