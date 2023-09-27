https://ria.ru/20230927/pogoda-1898901971.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 27.09.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Переменная облачность, кратковременные дожди и понижение температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:31

2023-09-27T11:31

2023-09-27T11:31

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и понижение температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в выходные в Москве погода будет не такая теплая, как была в предыдущие выходные, но погоду в столичном регионе еще будет определять область высокого атмосферного давления. "В субботу будет переменная облачность без осадков, ночь будет довольно теплая, в Москве где-то плюс 9-11 градусов, а дневная температура около 20 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - заявила она. Позднякова отметила, что в воскресенье в Москве атмосферное давление уже будет понижаться, погоду будет определять циклон, хотя он будет далеко, но он скажется на погоде. "Пройдут кратковременные дожди, ночь останется еще довольно теплая, где-то 9-11 градусов, а вот касается дневной температуры, то день уже станет заметно прохладней потому что будет погода более облачная. То есть дневная температура будет где-то на уровне 16-17 градусов", - добавила она. Специалист подчеркнула, что уже с первого числа октября осень более уверенно заявит о себе в столичном регионе.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода