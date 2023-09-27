https://ria.ru/20230927/pogoda-1898901971.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 27.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Переменная облачность, кратковременные дожди и понижение температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:31
2023-09-27T11:31
2023-09-27T11:31
общество
москва
татьяна позднякова
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171580_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e049854e1c98b422de87957db124b921.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и понижение температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в выходные в Москве погода будет не такая теплая, как была в предыдущие выходные, но погоду в столичном регионе еще будет определять область высокого атмосферного давления. "В субботу будет переменная облачность без осадков, ночь будет довольно теплая, в Москве где-то плюс 9-11 градусов, а дневная температура около 20 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - заявила она. Позднякова отметила, что в воскресенье в Москве атмосферное давление уже будет понижаться, погоду будет определять циклон, хотя он будет далеко, но он скажется на погоде. "Пройдут кратковременные дожди, ночь останется еще довольно теплая, где-то 9-11 градусов, а вот касается дневной температуры, то день уже станет заметно прохладней потому что будет погода более облачная. То есть дневная температура будет где-то на уровне 16-17 градусов", - добавила она. Специалист подчеркнула, что уже с первого числа октября осень более уверенно заявит о себе в столичном регионе.
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898733799.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171580_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6aedc6539f9c5161f47af0639c9f0928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидаются слабые дожди и до плюс 20
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и понижение температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в выходные в Москве погода будет не такая теплая, как была в предыдущие выходные, но погоду в столичном регионе еще будет определять область высокого атмосферного давления.
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму
«
"В субботу будет переменная облачность без осадков, ночь будет довольно теплая, в Москве где-то плюс 9-11 градусов, а дневная температура около 20 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - заявила она.
Позднякова отметила, что в воскресенье в Москве атмосферное давление уже будет понижаться, погоду будет определять циклон, хотя он будет далеко, но он скажется на погоде.
«
"Пройдут кратковременные дожди, ночь останется еще довольно теплая, где-то 9-11 градусов, а вот касается дневной температуры, то день уже станет заметно прохладней потому что будет погода более облачная. То есть дневная температура будет где-то на уровне 16-17 градусов", - добавила она.
Специалист подчеркнула, что уже с первого числа октября осень более уверенно заявит о себе в столичном регионе.
Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег