https://ria.ru/20230927/pogoda-1898866934.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:18

2023-09-27T08:18

2023-09-27T08:18

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков, температура в Москве составит плюс 19-21, по области - от плюс 17 до 22 градусов. Ветер будет дуть слабый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос"