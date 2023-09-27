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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.09.2023
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08:18 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pogoda-1898866934.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:18
2023-09-27T08:18
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков, температура в Москве составит плюс 19-21, по области - от плюс 17 до 22 градусов. Ветер будет дуть слабый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Котилевская: без осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве
Девушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"Небольшая облачность, без осадков, температура в Москве составит плюс 19-21, по области - от плюс 17 до 22 градусов. Ветер будет дуть слабый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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