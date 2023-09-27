https://ria.ru/20230927/pogoda-1898866934.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:18
2023-09-27T08:18
2023-09-27T08:18
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков, температура в Москве составит плюс 19-21, по области - от плюс 17 до 22 градусов. Ветер будет дуть слабый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Котилевская: без осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в среду