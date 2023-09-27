https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html
В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля
В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля - РИА Новости, 27.09.2023
В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля
Сбор картофеля в Подмосковье завершился на 63%, аграриями уже собрано 283 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:50
2023-09-27T12:50
2023-09-27T12:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c8cbe4776f9938beff9adcd084e822.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сбор картофеля в Подмосковье завершился на 63%, аграриями уже собрано 283 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Московской области картофель убран с площади 8,7 тысячи гектаров, что на 2,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн - это на 124 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам Филимонова, в Подмосковье также выросли показатели средней урожайности и составили 325 центнеров на гектар, что на 49 центнеров на гектар больше, чем в 2022 году. Всего в Подмосковье в этом году картофель посадили на площади почти 14 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230922/urozhay-1898116871.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e727e3c49b8d539e7cb89d0ac547ab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сбор картофеля в Подмосковье завершился на 63%, аграриями уже собрано 283 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В Московской области картофель убран с площади 8,7 тысячи гектаров, что на 2,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн - это на 124 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%
По словам Филимонова, в Подмосковье также выросли показатели средней урожайности и составили 325 центнеров на гектар, что на 49 центнеров на гектар больше, чем в 2022 году. Всего в Подмосковье
в этом году картофель посадили на площади почти 14 тысяч гектаров.