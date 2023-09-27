https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html

В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля

В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля - РИА Новости, 27.09.2023

В Подмосковье собрали более 280 тысяч тонн картофеля

Сбор картофеля в Подмосковье завершился на 63%, аграриями уже собрано 283 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:50

2023-09-27T12:50

2023-09-27T12:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сбор картофеля в Подмосковье завершился на 63%, аграриями уже собрано 283 тысячи тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Московской области картофель убран с площади 8,7 тысячи гектаров, что на 2,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн - это на 124 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По словам Филимонова, в Подмосковье также выросли показатели средней урожайности и составили 325 центнеров на гектар, что на 49 центнеров на гектар больше, чем в 2022 году. Всего в Подмосковье в этом году картофель посадили на площади почти 14 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230922/urozhay-1898116871.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов