Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье
Патриарх отдал храму Христа Спасителя подаренный ему "слишком дорогой" крест
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест, который он счел слишком величественным и дорогим для своей патриаршей кельи.
"Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен. Но когда я этот крест открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью", – сказал патриарх после крестовоздвиженской литургии в храме Христа Спасителя.
Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.