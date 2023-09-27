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Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье - РИА Новости, 27.09.2023
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Религия
 
18:55 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/patriarkh-1899033039.html
Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье
Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье - РИА Новости, 27.09.2023
Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест, который он счел слишком величественным и дорогим для... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:55
2023-09-27T18:55
религия
россия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест, который он счел слишком величественным и дорогим для своей патриаршей кельи."Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен. Но когда я этот крест открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью", – сказал патриарх после крестовоздвиженской литургии в храме Христа Спасителя.Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
https://realty.ria.ru/20230925/khram-1898486187.html
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россия, иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье

Патриарх отдал храму Христа Спасителя подаренный ему "слишком дорогой" крест

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в храм Христа Спасителя подаренный ему драгоценный крест, который он счел слишком величественным и дорогим для своей патриаршей кельи.
"Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен. Но когда я этот крест открыл, то понял, что он настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье, и принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью", – сказал патриарх после крестовоздвиженской литургии в храме Христа Спасителя.
Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) – для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Патриарх выделил на строительство храма в Северном Измайлово 125 млн рублей
25 сентября, 13:32
 
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