https://ria.ru/20230927/otoplenie-1898995076.html

В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону

В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 27.09.2023

В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону

Мероприятия по подготовке инфраструктуры региона к отопительному сезону завершены в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

общество

жкх

московская область (подмосковье)

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мероприятия по подготовке инфраструктуры региона к отопительному сезону завершены в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин. "Мы, действительно, завершили подготовку, мы ежегодно это планируем и завершаем 15 сентября, это такая точка отсчета, как правило мы тогда начинаем пуск тепла в социальные объекты. Начинается подготовка в мае, выходит приказ, постановление правительства и, соответственно, с этим постановлением мы готовим объекты. Это жилищный фонд, это котельные, тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения, электрические, газопроводы и, соответственно, формируем новые запасы топлива для прохождения отопительного периода", - отметил Самарин в ходе пресс-конференции. Также министр рассказал о комплексе мероприятий, проведенных в регионе в ходе подготовки к зимнему периоду. Среди них промывка котлов, тепловых сетей и гидравлические испытания. "Основное - это теплоисточники, это промывка котлов, это промывка тепловых сетей, это то, что у нас влияет на качество горячей воды, чтобы она не была там рыжей зимой. Это опрессовка данных систем, выдает слабые места: во время опрессовки - это поднятие давления, то есть раскрываются какие-то отверстия технологические, и мы устраняем эти нарушения. Это создание запаса топлива, это модернизация каких-то котельных, где-то мы энергоэффективные мероприятия проводим", - добавил Самарин.

https://ria.ru/20230927/sotspodderzhka-1898970706.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230927/polikliniki-1898957403.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, московская область (подмосковье), отопительный сезон 2023-2024 в россии