https://ria.ru/20230927/otoplenie-1898995076.html
В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону
В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 27.09.2023
В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону
Мероприятия по подготовке инфраструктуры региона к отопительному сезону завершены в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:36
2023-09-27T16:36
2023-09-27T16:36
общество
жкх
московская область (подмосковье)
отопительный сезон 2023-2024 в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мероприятия по подготовке инфраструктуры региона к отопительному сезону завершены в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин. "Мы, действительно, завершили подготовку, мы ежегодно это планируем и завершаем 15 сентября, это такая точка отсчета, как правило мы тогда начинаем пуск тепла в социальные объекты. Начинается подготовка в мае, выходит приказ, постановление правительства и, соответственно, с этим постановлением мы готовим объекты. Это жилищный фонд, это котельные, тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения, электрические, газопроводы и, соответственно, формируем новые запасы топлива для прохождения отопительного периода", - отметил Самарин в ходе пресс-конференции. Также министр рассказал о комплексе мероприятий, проведенных в регионе в ходе подготовки к зимнему периоду. Среди них промывка котлов, тепловых сетей и гидравлические испытания. "Основное - это теплоисточники, это промывка котлов, это промывка тепловых сетей, это то, что у нас влияет на качество горячей воды, чтобы она не была там рыжей зимой. Это опрессовка данных систем, выдает слабые места: во время опрессовки - это поднятие давления, то есть раскрываются какие-то отверстия технологические, и мы устраняем эти нарушения. Это создание запаса топлива, это модернизация каких-то котельных, где-то мы энергоэффективные мероприятия проводим", - добавил Самарин.
https://ria.ru/20230927/sotspodderzhka-1898970706.html
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РИА Новости
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общество, жкх, московская область (подмосковье), отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Отопительный сезон 2023-2024 в России
В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону
Самарин: Подмосковье завершило мероприятия по подготовке к отопительному сезону
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мероприятия по подготовке инфраструктуры региона к отопительному сезону завершены в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
"Мы, действительно, завершили подготовку, мы ежегодно это планируем и завершаем 15 сентября, это такая точка отсчета, как правило мы тогда начинаем пуск тепла в социальные объекты. Начинается подготовка в мае, выходит приказ, постановление правительства и, соответственно, с этим постановлением мы готовим объекты. Это жилищный фонд, это котельные, тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения, электрические, газопроводы и, соответственно, формируем новые запасы топлива для прохождения отопительного периода", - отметил Самарин в ходе пресс-конференции.
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Также министр рассказал о комплексе мероприятий, проведенных в регионе в ходе подготовки к зимнему периоду. Среди них промывка котлов, тепловых сетей и гидравлические испытания.
"Основное - это теплоисточники, это промывка котлов, это промывка тепловых сетей, это то, что у нас влияет на качество горячей воды, чтобы она не была там рыжей зимой. Это опрессовка данных систем, выдает слабые места: во время опрессовки - это поднятие давления, то есть раскрываются какие-то отверстия технологические, и мы устраняем эти нарушения. Это создание запаса топлива, это модернизация каких-то котельных, где-то мы энергоэффективные мероприятия проводим", - добавил Самарин.
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