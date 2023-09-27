https://ria.ru/20230927/osveschenie-1899004303.html

Более 500 млн рублей направят в Химках на модернизацию уличного освещения

Более 500 млн рублей направят в Химках на модернизацию уличного освещения - РИА Новости, 27.09.2023

Более 500 млн рублей направят в Химках на модернизацию уличного освещения

В городском округе Химки реализуют масштабный проект по созданию и обновлению системы наружного освещения, в рамках концессионного соглашения ДОМ.РФ направит на РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:06

2023-09-27T17:06

2023-09-27T17:06

химки

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В городском округе Химки реализуют масштабный проект по созданию и обновлению системы наружного освещения, в рамках концессионного соглашения ДОМ.РФ направит на это более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Договор о финансировании проекта с помощью механизма инфраструктурных облигаций госкомпания, власти городского округа Химки и застройщик ООО "Светогор-Химки" подписали на "Российской неделе ГЧП".Проектом предусматривается установка почти 18 тысяч энергоэффективных светильников, обслуживание более 12 тысяч опор, строительство новых линий освещения, обустройство более 260 пунктов питания и создание ситуационного центра. Полная стоимость работ оценивается в 577 миллионов рублей."При поддержке ДОМ.РФ мы реализуем в Химках уникальный проект по обновлению системы наружного освещения и ее цифровизации. С 1 января 2023 года площадь Химок увеличилась в 2,5 раза - почти до 26 тысяч гектаров. Также увеличился объем электросетевого хозяйства, которое необходимо обслуживать. Создание ситуационного центра позволит в режиме реального времени отслеживать состояние системы электроснабжения и оперативно реагировать на отключения. Это поможет нам в работе и улучшит качество жизни десятков тысяч химчан", – отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.Модернизацию наружного освещения планируют завершить весной 2024 года."Проект в Химках – важный для ДОМ.РФ. Впервые инфраструктурный заем будет выдан на модернизацию уличного освещения. Вдобавок это наш первый проект в Московской области – одном из самых динамично развивающихся регионов с точки зрения жилищного строительства. Рассчитываем, что полученный в результате опыт мы вместе с администрацией городского округа Химки и властями региона будет активно масштабировать", – отметила заместитель директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Оксана Харченко.Обновление системы освещения в Химках по концессии будет осуществлять группа компаний "Светогор", в портфеле которой уже более 30 реализованных проектов. Среди них: установка ландшафтно-парковой подсветки Парка Горького и ВДНХ (Москва), парково-ландшафтного освещения Парка покорителей космоса (Саратовская область) и умной системы уличного освещения первого частного города в России – Доброграда."Мы реализуем концессионный проект, который не только формирует новые стандарты городской среды, делает улицы населенных пунктов Химок светлее и безопаснее, обеспечивает значительную энергоэффективность, но и является основой для развития современных информационных сервисов и технологий "умного города". Много внимания мы уделяем именно функциональному развитию своих светотехнических проектов, стараясь оставаться лидерами этого направления и предлагать рынку наиболее востребованные решения. Мы высоко ценим возможность работать с профессиональной командой правительства Московской области, администрации городского округа Химки и коллегами из ДОМ.РФ", – сказал гендиректор ООО "Светогор-Химки" Кирилл Зевахин.Как оператор программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на рыночных условиях выпускает ценные бумаги, покупателями которых становятся банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и частные инвесторы. Уже размещено шесть выпусков облигаций на общую сумму 90 миллиардов рублей. Полученные средства направляются на строительство объектов инфраструктуры для жилья и развития городов на срок до 30 лет по ставке, субсидируемой из бюджета на размер ключевой ставки. Финансирование одобрено уже по 45 проектам в 23 регионах, общая сумма займов по ним превышает 145 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898940661.html

химки

россия

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, россия, московская область (подмосковье)